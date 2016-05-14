Bursa'nın İlk Avrupai Spor Tesisi İnşa Ediliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhaneli’nin Çöreler Mahallesi’ne Avrupai bir spor sahası kazandırıyor.

Bursa’yı spor da marka kent haline getirmek amacıyla kentin her köşesini spor tesisleri ile donatan Büyükşehir Belediyesi, Bütünşehir uygulaması ile merkeze yeni dahil olan 10 ilçede de spor yatırımlarına hız verdi. Henüz bütünşehir uygulaması gündemde bile yokken Orhaneli’ye FİFA standartlarında bir futbol sahası kazandıran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Çöreler Mahallesi’ne Avrupai bir suni çim saha kazandırıyor. Bölge gençlerin daha sağlıklı ortamda spor yapmaları amacıyla projelendiren Çöreler futbol sahasının temeli Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nun katıldığı törenle atıldı. Orman Bakanlığı’ndan 49 yıllığa alarak mahalleye kazandırdığı arazi üzerine şimdi de Büyükşehir Belediyesi tarafından modern bir futbol sahası yapılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Çöreler Mahalle Muhtarı Turan Argın, “Başkanım parke taş nedir bilmezdik, sizin sayenizde öğrendik. Şimdi futbol sahası yapıyorsunuz. Eğer izniniz olursa bu sahası sizin isminizi vermek istiyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de törende yaptığı konuşmada Muhtar Argın’ın isim konusundaki önerisine yanıt verdi. Bu yatırımların belediye ve kurumlar bütçesi ile yapıldığının altını çizen Başkan Altepe, “Bunlar bizim görevimiz. Biz görevde olduğumuz sürece bizim ismimiz hiçbir yere konulmayacak. Biz ne zaman bu görevlerden ayrılırız, bizden sonra gelenler koyabilirler. Biz kendi ismimizi koyarak tesis yapamayız. O zaman yanlış olur. Koyduğumuz isimler, Bursa’nın önde gelen isimleri. Bu millete, kültürümüze, ülkemize hizmet etmiş olan, eserler bırakmış olan isimler olacak. Bizim kültürümüzde bu var. Bizim işimiz eserler bırakmak” şeklinde konuştu.

Muhtar Argın’ın mahalleye bir de havuz yapılması talebini de değerlendiren Başkan Altepe, “Havuzu buraya yaparsak 2 ay kullanılır. Orhaneli merkezinde hastaneye termal su çekeceğiz. Oraya havuz yaparsak 12 ay kullanılır. Hem Çöreler hem de Orhaneli kullanır” diye konuştu.

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu da ilçenin 61 mahallesinin da kalkınması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Göçü durmak, tersine göçü başarmak, bölge halkına daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sunmak için gayret gösterdiklerini kaydeden Tatlıoğlu, “Onun için seçimden seçime değil de fırsat buldukça buralara geliyoruz. Yaptığımız işler ne durumda ve daha fazla nasıl hizmet götürebilir diye bakıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız da A Takımı ile karar verici kadrosuyla Orhaneli de mahalle mahalle geziyor. Kimse bir şey istemekten çekinmesin. Çünkü bizim mazeretim yok. Hem iktidarız, hem belediyedeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da Çöreler’e kazandırılacak bu tesis için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Altepe, konuşmaların ardından eline kaynağı alarak, tesisin tel örgülerine kaynak yaptı.

