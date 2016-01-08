Burhan Eşer sezonun ilk yarısını değerlendirdi

Sivasspor'un başarılı oyuncusu Burhan Eşer, kötü bir ilk yarı geçirdiklerini söyleyerek, ikinci yarıda gerçek Sivasspor'u göstermek istediklerini vurguladı.



Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Sivasspor'da, 28 yaşındaki oyuncu Burhan Eşer, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. İlk yarıda istedikleri sonuçları alamadıklarını belirten Burhan Eşer, "İstediğimiz puanları da toplayamadık. Bunu farkındayız. Bizim açımızdan kötü bir ilk yarı oldu. İkinci yarıdaki maçların telafisi yok. Bunun bilincindeyiz. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. İkinci yarıdaki maçlar zor olacak. Puan olarak daha üst seviyeye çıkmamız lazım. İlk yarıdaki hataları yapmayacağız ve ikinci yarı herkese daha iyi bir Sivasspor izleteceğiz" dedi.





"GERÇEK SİVASSPOR'U GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Eşer, ilk yarıda istediği sayıda skor üretemediğini dile getirerek, "Biz ofansif oyuncular daha üretken olamadığımız zaman bu puansal olarak da takıma yansıyor. İlk yarıda çıkaracağımız derslerden birisi de bu. Ofansif oynayan arkadaşlarla biraz daha üretken olmamız gerekiyor. İkinci yarı bunu telafi edeceğiz. Sivasspor'da 3. sezonum. Gerçek anlamda Sivasspor'u çok seviyorum. Sivasspor'un en küçük bir zarar görmesini istemiyoruz. İkinci yarı hepimiz aklımızı başımıza alıp gerçek Sivasspor'u göstermek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'DE FATURA HOCALARA KESİLİYOR"

Bütün teknik direktör değişikliklerinin takımlara pozitif yansıdığını vurgulayan Burhan, "Ama bunlar kısa süreli iki haftada bir yapılan değişiklikler değil. Sergen hoca geçen sene bize geldiğinde takım yine zor durumdaydı. Sergen hoca bizi o sene ligde tuttu ama sezon başı istediğimiz sonuçları alamayınca yollar ayrıldı. Türkiye'de fatura hocalara kesiliyor. Okan Hoca ile güzel bir ivme yakaladık. Belki istediğimiz puanları toplayamadık ama oyun olarak iyiydik. Son 2-3 maçta istediklerimizi yapamadık ama sakat olan arkadaşlarımız var. Alternatifi az olan bir kadroya sahiptik. Okan Hoca geldikten sonra yaptığı konuşmada bize ne kadar güvendiğini, iyi bir takım olduğumuzu söyledi. İnanıyorum ki Okan hoca ve ekibinin katkısı ile ikinci yarıda daha iyi bir Sivasspor izleteceğiz" diye konuştu.

"BİZİ YALNIZ BIRAKMASINLAR"

Taraftarların her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Burhan, "İkinci yarı onlardan daha iyi bir destek bekliyoruz. Çünkü onlar gerçekten takımlarına sahip çıkan bir taraftar grubu. Zor iklim şartlarına rağmen taraftarlarımız hep yanımızda. İkinci yarı zor bir sürece gireceğiz ve gerçek anlamda onlara ihtiyacımız var. Bizi iç saha maçlarında yalnız bırakmasınlar" dedi. - ANTALYA