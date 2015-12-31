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Burak Yılmaz'ın kaderi belli oluyor

Sezona sakatlıklarla başlayıp bekleneni veremeyen Burak Yılmaz konusunda yönetim meranajeri ile görüşmek için harekete geçti

Burak Yılmaz'ın kaderi belli oluyor

 Galatasaray'da 2 milyon 800 bin Euro garanti para kazanan Burak'a ayrıca maç başına 25 bin Euro ödeniyor. Yönetim, garanti ve maç başı parasında Burak'tan indirim istemişti.

Burak 'feda' demezse yönetim, oyuncusundan Shanghai Shenhua'nın teklifini değerlendirmesini isteyecek. Sarı-kırmızılı idareciler bir anlamda Burak'a "Burada mutluysan ücretini indir yoksa teklifi değerlendir" mesajını iletecek.

Bilindiği gibi Çin ekibi Shanghai Shenhua Burak Yılmaz'a talip oldu ve yıllık 5 milyon Euro önerdi. Ancak golcü oyuncu Çin'e gitmek istemediği için teklifi reddetti ve Galatasaray da Shanghai Shenhua'nın 8 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul edemedi.

Kaynak : Sabah

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Burak Yılmaz
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