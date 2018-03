Burak Yılmaz, Yönеtimе Sitem Etti

Galatasaray'dan Çin ekibi Beijing Guoan'a transfer olan Burak Yılmaz, Torku Konyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



"GÖNÜL İSTERDİ Kİ BAŞKALARI YAPSIN AÇIKLAMAYI"

Maç sonunda soyunma odasına girdiğini ve kendisi için bu anların zor olduğunu dile getiren Burak, basın mensuplarına şunları söyledi;

"Kulüpler anlaştı tabii. Söylenecek aslında çok fazla bir şey yok. Her şey resmiyete dökülünce basın toplantısı yapacağım.

Söylenecek şu an bir şey yok. Her şey resmiyete döküldüğü zaman basın toplantısı yapmak istiyorum. Kendi söyleyeceğim şeyler de var.

Şu an için bekliyorum. Çin'de yeni yıl biliyorsunuz. 3-4 gün bekleyeceğim. Gönül isterdi ki başkaları yapsın açıklamayı ama ben yapacağım. İçimdeki, gönlümdekileri söyleyeceğim. Basın toplantısında her şeyi ama her şeyi söyleyeceğim. Şimdi yanlış bir şey söylemekten korkuyorum ama basın toplantısında bilinen, bilinmeyen her şeyi söyleyeceğim."