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Burak Yılmaz West Ham United ile anlaştı mı?

Adı son günlerde sürekli West Ham United takımı ile anılan Burak Yılmaz için yapılan bir görsel sosyal medyada tam anlamıyla ilgi odağı oldu

Burak Yılmaz West Ham United ile anlaştı mı?

 Slaven Biliç'in teknik direktörlüğünü yaptığı West Ham United'ın, Burak Yılmaz'ın transferi için resmi girişimde bulunduğu iddiası, Sarı-Kırmızılı taraftarları harekete geçirdi! Galatasaray taraftarı, adı İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham'un transfer etmek istediği Burak Yılmaz'a bu kulübün formasını giydirdi.

BURAK'A WEST HAM FORMASI GİYDİRDİLER

Teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski hocası, Hırvat Slaven Biliç'in yaptığı Premier Lig ekibinin resmi girişimde bulunduğu iddiası sonrası Galatasaray taraftarı da harekete geçti. Burak'ın, West Ham'a satılmasını onaylayan taraftarlar photoshop çalışması ile yıldız futbolcuya West Ham forması giydirdi.

Bilgisayarda oluşturulan fotoğrafta Burak Yılmaz'ın kendisi için hazırlanan West Ham United formasını da elinde tuttuğu görülüyor.
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Burak YılmazWest Ham United
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