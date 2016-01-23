Burak Yılmaz West Ham United ile anlaştı mı?

Slaven Biliç'in teknik direktörlüğünü yaptığı West Ham United'ın, Burak Yılmaz'ın transferi için resmi girişimde bulunduğu iddiası, Sarı-Kırmızılı taraftarları harekete geçirdi! Galatasaray taraftarı, adı İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham'un transfer etmek istediği Burak Yılmaz'a bu kulübün formasını giydirdi.
Slaven Biliç'in teknik direktörlüğünü yaptığı West Ham United'ın, Burak Yılmaz'ın transferi için resmi girişimde bulunduğu iddiası, Sarı-Kırmızılı taraftarları harekete geçirdi! Galatasaray taraftarı, adı İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham'un transfer etmek istediği Burak Yılmaz'a bu kulübün formasını giydirdi.