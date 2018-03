Burak Yılmaz veda etti ve önemli açıklamalarda bulundu!

Galatasaray'dan Çin'e transfer olan Burak Yılmaz, yeni takımının Dubai'deki kampına katılmak için İstanbul'dan ayrıldı. Burak, Dubai yolculuğundan önce açıklamalarda bulundu ve başkan Dursun Özbek ile görüşmediğini ifade etti.



Dursun Özbek'in "Burak kendisini gitmek istedi, biz de mecbur kaldık" ifadelerini de yorumlayan Burak, "Ben kulübümün içerisinde bulunduğu durumu düşünerek bu şekilde bir karar verdim. Transfer kararı tek taraflı alınan bir karar değildir" dedi.





"TRANSFER TEK TARAFIN İSTEĞİ İLE OLACAK İŞ DEĞİL"

Galatasaray'dan hiç kimseyi zor durumda bırakmak istemediğini dile getiren Burak, "Hayırlı uğurlu olsun, benim için farklı bir duygu. Hem üzüntülüyüm, hem de mutluyum. Galatasaray'a çok bağlıyım ama bu da benim için yeni bir deneyim olacak, farklı duygular içerisindeyim. Transfer iki tarafın isteğiyle olacak bir şeydir, ben kulübümün de içerisinde bulunduğu durumu düşünerek; bana gelen teklifi kabul ettim. Üstüne basarak söylüyorum, kulübümün içerisinde olduğu durumdan dolayı bu transferi kabul ettim. Kimseyi de giderayak zor durumda bırakmak istemiyorum." şeklinde konuştu.





"GALATASARAY TARAFTARINI HEP GÜZEL HATIRLAYACAĞIM"

Galatasaray taraftarına kendisine olan destekleri için teşekkür eden Burak, "Taraftarımız her zaman gol, her zaman kazanmak ister, biz de bunu verdiğimizi düşünüyorum. Bana da tepki olacaktır, her zaman oldu. Son dönemlerde kırıldığım olmuştur, üzüldüğüm olmuştur. Hem Galatasaray taraftarına hem de oynadığım diğer kulüp taraftarına teşekkür ediyorum. Galatasaray taraftarına ayrıca bir parantez açmak istiyorum, onlara bana her şartta verdiği destek için teşekkür ederim. Ben onları her zaman güzel hatırlayacağım, onlar da beni unutmasın. Ben gidiyorum ama geride kalan arkadaşlarım var, taraftarlarımız bu takıma, bu arkadaşlarıma sahip çıksın. Galatasaray taraftarı, zor dönemlerde desteğiyle kulübü ayağa kaldırmış bir taraftardır. Lazio maçıyla beraber, taraftarımız kulübü tekrardan ayağa kaldırsın. Ben hepsine hakkım geçtiyse helal ediyorum" dedi.

"GALATASARAY BENİM YUVAM"

Galatasaray'ın yuvası olduğunu vurgulayan Burak, "Galatasaray benim yuvam, içimden bir parça eksildi. Galatasaray bir oyuncusunu kaybediyor ama büyük bir taraftar kazanıyor. 4 yıllık bir sözleşme imzaladım, gitmeden dönmeden konuşmayı istemiyorum ama dönersem inşallah tekrardan Galatasaray formasını giymek isterim. Selçuk İnan üzüldü tabii ki ama hayatımıza bir süre bu şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.





"BAŞKAN DURSUN ÖZBEK İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİM"

Dursun Özbek ile hiç görüşmediğini ifade eden Burak, "Ben başkanımız ile hiç görüşmedim. Hocam Mustafa Denizli ile görüştüm ve benimle ilgili hayata dair uzun bir konuşma yaptı. Denizli gibi bir hocam olduğu için çok şanslıyım. Türkiye'nin en büyük üç hocasıyla çalıştığım için kendimi şanslı görüyorum." dedi.

"GOL OLACAK, ATACAKLAR..."

Galatasaray'ın iki kupa hedefinin daha bulunduğunu vurgulayan Burak, "Bir takım ayağa kalkması, sportif başarıdan geçer. Sportif olarak başarılıysanız kulübü ayağa kaldırırsınız. Üç kupa var şu anda ortada olan. Sportif açıdan bu denli geriye düşmeye hakkımız yok ama önümüzde iki kupa hedefi var, bunlar olabilir. Takımda golcü çok, Umut var, Podolski var, Sneijder var, Olcan var, Emre var. Bunlar atacak. Ben oynadığım dönemlerde de gol sıkıntısı yaşıyorduk, arkadaşlarımın da gerekeni yapacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





"YÖNETİMİN TRANSFER POLİTİKASINI BİLMİYORUM"

Yönetimin transfer politikası hakkında bilgisi olmadığını ifade eden Burak, "Transfer dönemi bittikten sonra ben transfer olduysam, kulübümüz de ona göre bir program yapmıştır, ben bilmiyorum. Yönetimimizin ne düşündüğünü bilmiyorum ama Mustafa hocamızın ne düşündüğünü biliyorum, kendi içimizden bir alternatif yaratacak" dedi.