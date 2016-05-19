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Burak Yılmaz Türkiye’ye Geri mi Dönüyor?

Galatasaray’da sözleşmesi biten tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz Çin’e transfer olmuştu. Yılmaz’ın Türkiye’ye döneceği iddiaları devam ederken, Bejing Guan’da sular durulmuyor.

Burak Yılmaz Türkiye’ye Geri mi Dönüyor?
Çin Süper Lig’i ekiplerinden Beijing Guan’ın teknik direktörü Alberto Zaccheroni Çin kulübü tarafından kovuldu.
 
Milli futbolcu Burak Yılmaz’ın teknik direktörü olan İtalyan teknik adam Alberto Zaccheroni Beijing Guan kulübü tarafından görevinden kovuldu.
 
Çin Ligi’nde oynan 9 maçta sadece 2 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 sırada olan Beijing Guan’da taraftarların yaptığı baskılar nedeniyle Alberto Zaccheroni görevinden ayrıldı. 
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