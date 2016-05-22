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Burak Yılmaz Türkiye’ye Geri Dönüyor!

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Burak Yılmaz Türkiye’ye Geri Dönüyor!

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 63 yaşındaki teknik adama çalışmaları için teşekkür edildi ve kulübün kendisinin tecrübelerinden büyük fayda sağladığı belirtildi.

İtalyan hocanın ayrılığının ardından, Shijiazhuang maçında da takımın başında yer alan yardımcılardan Xie Feng'in geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturduğu ve kısa süre içinde yeni bir isim ile anlaşmak için çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

BURAK YILMAZ İÇİN: "FIFA MECBUR KILIYOR"
Çin ekibi ayrıca, Burak Yılmaz'ın Milli Takım'a gitmek için ayrıldığını da duyurdu.
FIFA yönetmeliği nedeniyle oyuncunun EURO 2016 için milli takımda olmasının mecbur olduğu belirtilen açıklamada, "Beijing Guoan, Türk milli takımıyla işbirliği içindedir. Umarız Burak Yılmaz kısa süre içinde sakatlıktan dönerek, maçlarda harika bir futbol ortaya koyacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Sakatlığı nedeniyle Çin Ligi'nde sadece 2 maçta forma giyebilen ve 1 gol, 2 asistlik bir performs sergileyen Burak, A Milli Takımımızın Fransa'daki en önemli gol silahlarından olacak.

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Burak Yılmaz Çin’de Gittiği Takımda Bir Türlü Huzuru Bulamadı. Tecrübeli Oyuncu Türkiye’ye Geri Dönüyor.
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