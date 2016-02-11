Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Burak Yılmaz Transferinin Detayları belli oluyor

Gаlаtаsаrаy, Çin'dеn gеlеn 7 milyon Euro'luk tеklifе kаrşı 8 milyon Euro istеdi. Çоk yüksеk tеklif bеklеyеn Çinliler, bu tаlеbi hаvаdа kаptı!

Burak Yılmaz Transferinin Detayları belli oluyor

 Galatasaray ile Çinliler arasındaki görüşmede, Burak Yılmaz'ın çok önceden gözden çıkarıldığı görüldü. Beijing Guoan Kulübü, Cim-Bom'a ilk etapta 7 milyon Euro önerdi. Galatasaray ise 8 milyon Euro karşı teklif yaptı. Çok yüksek bir karşı teklif bekleyen Çinliler, sarı-kırmızılıların bu isteğini pazarlık bile yapmadan derhal kabul etti.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Burak Yılmaz'ın Çin'e transferinde ilginç detaylar ortaya çıktı, Cim-Bom'un Beijing Guoan ile ocak ayının son günlerinde anlaştığı belirlendi. Ancak futbolcuya verilecek ücret konusunda pürüz çıkınca, transfer açıklamasının ertelendiği ifade edildi.

8 MİLYON EURO'YU HEMEN KABUL ETTİLER

Sarı-kırmızılı kulüp ile 7 milyon Euro bonservis ücreti üzerinden pazarlığa başlayan Beijing Guoan yöneticilerinin çok daha yüksek bir karşı teklif beklerken, Galatasaray 8 milyon Euro isteyince anlaşmanın derhal kabul edildiği ileri sürüldü. Pazarlığın kısa sürede sonuçlanması, Galatasaray Kulübü'nün Burak Yılmaz'ı çok önceden gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.

"4.5 MİLYON EURO'YA GELMEM"

Beijing Guan Kulübü'nün Galatasaray ile el sıkıştıktan sonra golcü futbolcuya yıllık 4.5 milyon Euro önerdiği, ancak Burak'ın, "Sözleşmemi 2019 yılına kadar uzattım. Maç başı ücretlerimle neredeyse aynı parayı kazanacağım. Bu teklife gelmem" yanıtını verdiği öğrenildi.

Yaklaşık bir hafta süreyle Burak Yılmaz ve menajeri ile yıllık ücret konusunda pazarlıklarını sürdüren Çin kulübünün son olarak yıldız oyuncuyu 8 milyon Euro'dan dört yıllık sözleşmeye ikna ettiği ve ilk yıl ücretini de imza atıldıktan hemen sonra ödeme sözü verdiği bildirildi. İlk etapta transfer sıcak bakmayan Burak'ın 4 yıl için 32 milyon Euro, yaklaşık 104 milyon liralık cazip teklife hayır diyemediği vurgulandı.

MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLACAK

A Milli Takımımız'ın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'ın, FIFA talimatları gereği mayıs ayı içinde Türkiye'ye gelerek hazırlık kampına katılacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de Burak Yılmaz'a "Kendine dikkat et ve hazır ol. Moralini yüksek tut, Avrupa şampiyonasında sana çok ihtiyacım olacak" mesajını gönderdiği kaydedildi.

10 Haziran- 10 Temmuz tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finalleri için A milli takım kampıma katılacak olan Burak 1.5 aydan uzun bir süre yeni takımı Beijing Guoan'dan ayrı kalacak.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Burak Yılmaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.