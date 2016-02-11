Burak Yılmaz Transferinin Detayları belli oluyor

Galatasaray ile Çinliler arasındaki görüşmede, Burak Yılmaz'ın çok önceden gözden çıkarıldığı görüldü. Beijing Guoan Kulübü, Cim-Bom'a ilk etapta 7 milyon Euro önerdi. Galatasaray ise 8 milyon Euro karşı teklif yaptı. Çok yüksek bir karşı teklif bekleyen Çinliler, sarı-kırmızılıların bu isteğini pazarlık bile yapmadan derhal kabul etti.



Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Burak Yılmaz'ın Çin'e transferinde ilginç detaylar ortaya çıktı, Cim-Bom'un Beijing Guoan ile ocak ayının son günlerinde anlaştığı belirlendi. Ancak futbolcuya verilecek ücret konusunda pürüz çıkınca, transfer açıklamasının ertelendiği ifade edildi.





8 MİLYON EURO'YU HEMEN KABUL ETTİLER

Sarı-kırmızılı kulüp ile 7 milyon Euro bonservis ücreti üzerinden pazarlığa başlayan Beijing Guoan yöneticilerinin çok daha yüksek bir karşı teklif beklerken, Galatasaray 8 milyon Euro isteyince anlaşmanın derhal kabul edildiği ileri sürüldü. Pazarlığın kısa sürede sonuçlanması, Galatasaray Kulübü'nün Burak Yılmaz'ı çok önceden gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.

"4.5 MİLYON EURO'YA GELMEM"

Beijing Guan Kulübü'nün Galatasaray ile el sıkıştıktan sonra golcü futbolcuya yıllık 4.5 milyon Euro önerdiği, ancak Burak'ın, "Sözleşmemi 2019 yılına kadar uzattım. Maç başı ücretlerimle neredeyse aynı parayı kazanacağım. Bu teklife gelmem" yanıtını verdiği öğrenildi.

Yaklaşık bir hafta süreyle Burak Yılmaz ve menajeri ile yıllık ücret konusunda pazarlıklarını sürdüren Çin kulübünün son olarak yıldız oyuncuyu 8 milyon Euro'dan dört yıllık sözleşmeye ikna ettiği ve ilk yıl ücretini de imza atıldıktan hemen sonra ödeme sözü verdiği bildirildi. İlk etapta transfer sıcak bakmayan Burak'ın 4 yıl için 32 milyon Euro, yaklaşık 104 milyon liralık cazip teklife hayır diyemediği vurgulandı.

MAYIS'TA TÜRKİYE'DE OLACAK

A Milli Takımımız'ın 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılan Burak Yılmaz'ın, FIFA talimatları gereği mayıs ayı içinde Türkiye'ye gelerek hazırlık kampına katılacağı bildirildi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de Burak Yılmaz'a "Kendine dikkat et ve hazır ol. Moralini yüksek tut, Avrupa şampiyonasında sana çok ihtiyacım olacak" mesajını gönderdiği kaydedildi.

10 Haziran- 10 Temmuz tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finalleri için A milli takım kampıma katılacak olan Burak 1.5 aydan uzun bir süre yeni takımı Beijing Guoan'dan ayrı kalacak.