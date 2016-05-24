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Burak Yılmaz Trabzonspor’a Dönüyor İddiası

Tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz, Euro 2016 kapsamında a milli takım kadrosuna alınırken, Trabzonspor’a dönecek iddialarına cevap verdi.

Burak Yılmaz Trabzonspor’a Dönüyor İddiası

Burak Yılmaz Çin'deki geleceğiyle ilgili ülke basınına açıklamalar yaptı. Milli takımın EURO 2016 için açıklanan kadrosunda kendisine yer verilmesinin ardından, milli takım kampına katılacak olan oyuncunun durumu Uzakdoğu ülkesinde karışıklığa neden olmuştu.

Beijing Guoan'da sakatlığı nedeniyle yalnızca iki maçta forma giyebilen, takımının sekiz maçında ise sahada yer alamayan golcü futbolcunun takımda yola devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Futbolcuyla ilgili ayrıca eski kulübü Trabzonspor'a döneceği iddiaları da ortaya atılmıştı.

'Trabzonspor'a gitmiyorum'

Beijing Young Daily'ye konuşan Burak, yeşil-sarılı ekibe gönül veren isimlerin yüreğine su serpti: "Takımdan ayrılmıyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra geri döneceğim. Bu söylentiler doğru değil. Ayrıca Trabzonspor'a da transfer olmuyorum. Taraftarımız endişe etmesin".

'Mevsim değişikliğinin etkisi olabilir'

Sakatlığıyla ilgili de açıklamada bulunan yıldız futbolcu, bambaşka bir yere geldiğini bu değişikliğin de sağlığında etkisi olabileceğini dile getirdi: "Mevsim değişikliğinin bu durumun üzerinde etkisi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye dışında daha önce hiç oynamamıştım. Şimdi deniz aşırı bir yerdeyim. Zamanla Çin'deki çevreye de alışacağım".

'Pekin İstanbul'dan rahat'

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra, yedi bin kilometre uzaklıkta bulunan Pekin'deki yaşantısına da değinen 30 yaşındaki forvet, "Pekin'de her şey yolunda gidiyor. Buradaki hayatı seviyorum. Canım Türk yemekleri yemek isterse bunu da yapabiliyorum. Türk restoranında da yiyebiliyorum, malzemeleri alıp evde de yiyebiliyorum. Pekin'de hayat İstanbul'dan daha rahat" diye konuştu.

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