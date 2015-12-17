Burak Yılmaz Shanghai Shenhua flörtü başladı

Sezon başından bu yana çok üretken bir görüntü sergileyememesine karşın pek çok takımın ilgi alanına giren Burak Yılmaz, menajeri Ali Egesel’le bir araya gelerek son transfer tekliflerini değerlendirdi. İkili Etiler'de bir Çin restoranında bir araya geldi.

Egesel'in, oyuncusuna son gelen tekliflerle ilgili detaylı bilgiler verdiği kaydedildi. Çin takımlarının sürekli gündeminde olan, sezon başında Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United'tan resmi teklif alan Burak Yılmaz’ın ise hiçbir teklife sıcak bakmadığını menajerine bir kez daha ilettiği belirtildi. Milli futbolcunun bu kararını Galatasaray yönetimine de ilettiği öğrenildi.

8 MiLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Burak Yılmaz'ı transfer etmek isteyen takımların başında Çin kulübü Shanghai Shenhua geliyor. Beşiktaş maçını izlemeye gelen Çinliler, Burak'ı sadece 34 dakika izleme fırsatı bulabilmişlerdi. Demba Ba'nın partneri olarak Burak Yılmaz'ı belirleyen Çinliler golcü oyuncu için 8 milyon euroluk bonservis bedelini gözden çıkardı. Öte yandan Beşiktaş maçında sakatlanarak ilk yarıda oyundan çıkan Burak'ın sezonun ilk yarısını kapattığı belirtilmişti. Milli oyuncunun tedavisine başladığı, devre arası kampında takımla birlikte olmak istediği belirtildi.

7 GOL 1 ASİST

Burak Yılmaz, bu sezon 18 maçta bin 197 dakika sahada kaldı. Milli oyuncu bu dönem içinde takımına 7 gol, 1 asistlik katkı yapmasını bildi. 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 37 maçta 22 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

DEVRE ARASI SÜRPRİZ OLABİLİR!

Burak Yılmaz, menajeri Ali Egesel’le paylaştığı gelen tekliflere rağmen takımda kalmak istediği yönündeki düşüncesini 10 gün kadar önce Sarı-Kırmızılı yönetimle de paylaşmıştı. Ancak, Beşiktaş derbisi sonrası yaşananların dene-yimli golcünün kafasını karıştırdığı iddia ediliyor. Florya’ya çıkarma yapan taraftarların Burak, Selçuk, Olcan’ı hedef alarak yaptıkları, “Trabzon çetesi, defolun gidin” tezahüratının oyuncunun moralini son derece bozduğu belirtiliyor. Burak’ın taraftarların bundan sonraki tepkilerine göre son kararını vereceği sızan haberler arasında yer alıyor.