Burak Yılmaz maça çıkmadan kötü haber aldı!

Burak Yılmaz'ı 8 milyon Euro'ya transfer eden Beijing Guoan ekibi, Brezilya ligi gol kralı olan forvet Ricardo Oliveira'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Çin'de transfer sezonunun kapanmasına iki gün kala harekete geçen yeşil-sarılı ekip, bu kez gözünü bir Brezilyalı oyuncuya çevirdi.



Brezilya basınında, geçtiğimiz sezonu 20 golle gol kralı olarak tamamlayan Ricardo Oliveira için Çin ekibinin girişimlere başladığını yazdı.

KAZANDIĞININ 8 KATINI TEKLİF ETTİLER

Buna göre oyuncunun menajeriyle temasa geçen yetkililer, futbolcuya Santos'ta kazandığının 8 katı fazla bir maaş teklifi yaptılar.

35 yaşındaki ismin şu anki aylık kazancının 34 bin Euro olduğuna ve bunun 230 bine çıkabileceğine dikkat çekildi. Oliveira'nın da yöneticilerle görüşerek Çin ekibine gitmek istediğini ilettiğinin altı çizildi.

"FİZİK OLARAK YETERSİZ"

Öte yandan yeni takımından Burak Yılmaz ile ilgili ilk yorum geldi.

Beijing Guoan teknik ekibinden ismi açıklanmayan bir yetkili Çin basınına yaptığı açıklamada, oyuncunun henüz forma girmediğini açıkladı, fizik olarak yetersiz görüldüğü aktarıldı: "Henüz kendine gelemedi ve en iyi seviyesinde değil. Ancak bunun büyük bir sorun olmadığını düşünüyoruz. Ligin başlayacağı gelecek haftalara kadar iyi duruma geleceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.