Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Burak Yılmaz maça çıkmadan kötü haber aldı!

Çin Ligi еkiplеrindеn B. Guoan, Ricаrdо Olivеirа için mааşının 8 kаtını tеklif еtti. Guoan'lı bir yеtkili, Burak'ın fоrm durumuylа ilgili "Fizik оlаrаk yеtеrsiz "dеdi

Burak Yılmaz maça çıkmadan kötü haber aldı!

 Burak Yılmaz'ı 8 milyon Euro'ya transfer eden Beijing Guoan ekibi, Brezilya ligi gol kralı olan forvet Ricardo Oliveira'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Çin'de transfer sezonunun kapanmasına iki gün kala harekete geçen yeşil-sarılı ekip, bu kez gözünü bir Brezilyalı oyuncuya çevirdi.

Brezilya basınında, geçtiğimiz sezonu 20 golle gol kralı olarak tamamlayan Ricardo Oliveira için Çin ekibinin girişimlere başladığını yazdı.

KAZANDIĞININ 8 KATINI TEKLİF ETTİLER

Buna göre oyuncunun menajeriyle temasa geçen yetkililer, futbolcuya Santos'ta kazandığının 8 katı fazla bir maaş teklifi yaptılar.

35 yaşındaki ismin şu anki aylık kazancının 34 bin Euro olduğuna ve bunun 230 bine çıkabileceğine dikkat çekildi. Oliveira'nın da yöneticilerle görüşerek Çin ekibine gitmek istediğini ilettiğinin altı çizildi.

"FİZİK OLARAK YETERSİZ"

Öte yandan yeni takımından Burak Yılmaz ile ilgili ilk yorum geldi.

Beijing Guoan teknik ekibinden ismi açıklanmayan bir yetkili Çin basınına yaptığı açıklamada, oyuncunun henüz forma girmediğini açıkladı, fizik olarak yetersiz görüldüğü aktarıldı: "Henüz kendine gelemedi ve en iyi seviyesinde değil. Ancak bunun büyük bir sorun olmadığını düşünüyoruz. Ligin başlayacağı gelecek haftalara kadar iyi duruma geleceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Burak Yılmaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.