Burak Yılmaz'ın yüzü yine gülmedi

Burak Yılmaz'ın Antalya Kariyeri: Futbola 13 yaşında Antalyaspor altyapısında başladı. 2000-2001 sezonunun sonlarından 16 yaşındayken Antalyaspor A2 takımında forma giymeye başladı. 2002'de profesyonel sözleşme imzaladı. 6 Nisan 2003'te Gümüşhane Doğanspor karşısında son 5 dakika oyuna girerek ilk kez Antalyaspor forması giydi. 2. Ligdeki takımda toplam 1 maçta oynadı. Bunların birinde ilk 11'de sahaya çıktı. 2003-04 sezonunda daha çok forma şansı bulan Yılmaz, ilk kez Türkiye Kupası'nda da forma giydi. 2004-05 sezonundaki ilk maçında Karşıyaka'ya kariyerinin ilk golünü kaydetti. 29 maçta 8 gol atan Burak Yılmaz, takımının kümede kalmasına yardım etti.

BURAK YILMAZ KİMDİR?



Burak Yılmaz'ın Beşiktaş Kariyeri : Jean tigana'nın ısrarlı isteği sonucu 14 Haziran 2006'da Beşiktaş'a transfer oldu. 30 Temmuz 2006'da Beşiktaş sezona Süper Kupa galibiyeti ile başlarken Yılmaz, ilk 18'de yer almamıştı. 6 Ağustos 2006'da Manisaspor ile oynanan maçta ilk kez resmi olarak Beşiktaş forması giydi. 25 Ağustos 2006'da Konyaspor'u 3-1 yendikleri maçta 2 gol atarak Beşiktaş'taki ilk gollerini atmış oldu. Bir sonraki haftada da ise Trabzonspor'a golünü attı. Toplamda 30 maçta 5 gol attı. Sezon sonunda Fenerbahçe'nin ardından lig ikincisi oldular. Türkiye Kupası'nda ise 7 maçta 1 gol attı ve kupayı müzelerine götürdüler. Bu da Burak Yılmaz'ın kariyerindeki ilk kupa oldu. UEFA Kupası grup maçlarının hepsinde forma giydi.





Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe Kariyeri : Haziran 2008'de Yılmaz, Fenerbahçe'ye 4 yıllığına transfer oldu. Ancak Luis Aragones tarafından forma şansı bulamadı. Ligin ilk yarısında 6 maçta forma giyen Yılmaz bunların sadece birinde ilk 11'de sahada yer almıştı. Fenerbahçe formasını giydiği son lig maçı 9 Kasım 2008'deki 4-1'lik Galatasaray galibiyeti olmuştu. Türkiye Kupası'nda da 3 maç şans buldu. Gruplarda iki maç şans bulan Yılmaz'ın son Fenerbahçe maçı 3 ay aradan sonra sahaya çıktığı Sivasspor kupa yarı finali maçı oldu. Ancak bu maçta da 90. dakikada oyuna girdi. Fenerbahçe kupayı finalde Beşiktaş'a 4-2 yenilerek kaybetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maç forma şansı buldu. MTK, Partizan, FC Porto, Arsenal ve Dinamo Kiev karşısında oynadı. Fenerbahçe forması ile çıktığı toplam 16 maçta gol atamayarak en etkisiz sezonunu geçirmiş oldu.

Burak Yılmaz'ın Galatasaray Kariyeri : 18 Temmuz 2012'de, 5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray formasıyla çıktığı ilk resmî maç, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Beşiktaş maçıdır. Galatasaray formasıyla ilk resmî golünü Süper Lig'in 3. haftasında Bursaspor'la oynanan maçta attı. 7 Kasım 2012'de Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Cluj'la oynanan maçta hat-trick yaparak Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Beijing Guoan, Çin Süper Ligi'nde mücadele etmekte olan genç bir futbol kulübü. 1992 senesinde kurulan takım maçlarını 33.000 kapasiteli Beijing Fengtai Stadyumu'nda oynuyor. Teknik Direktörleri Güney Koreli Lee Jang-Soo'dur. Kulüp tarihindeki en mühim aktarma ise Frédéric Kanouté'dir. Tabi ki bizim için ise Burak Yılmaz.