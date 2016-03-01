Burak Yılmaz'ın Galatasaray üzüntüsü!

Galatasaray'dan Çin'in Beijing (Pekin) Guoan takımına transfer olan ve Dubai kampında antrenmanda sakatlandığı için Türkiye'ye giden milli futbolcu Burak Yılmaz, tedavisini tamamlayarak Pekin'e geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kral, "Tabi çok üzücü, çok da üzüldüm arkadaşlarım adına. Ama Galatasaray bunun üstesinden gelecektir. Ayağa kalkacaktır." dedi.





TÜRK BAYRAKLI TARAFTARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Golcü futbolcu Burak Yılmaz'ı Pekin Uluslararası Havalimanı'na gelişinde yeni takımının taraftarları karşıladı. Taraftarların imza istediğine ve resim çektirme talebini karşılayan Burak Yılmaz, Türk bayraklı bir taraftarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

"SAKATLIĞIM 2-3 HAFTA SÜRECEK"

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı Beijing Guoan'ın Katar'daki kampına katılan ve orada sakatlanan Burak Yılmaz, tedaviden döndüğünü belirterek, "Şu an bir sakatlığım oldu ancak çok önemli bir şey değil. İki-üç hafta sürecek bir şey. 11 Mart'taki ilk maçımda büyük bir ihtimalle oynayamayacağım." dedi.

Burak Yılmaz, kendisini karşılayan Çinli menajerin, Pekin'de Mart ayında yapılacak Çin Meclisi'nin yıllık olağan toplantıları nedeniyle ilk maçın ertelendiğini ve ilk maçın 16 Mart'ta Tianjin Teda ile yapılacağını söylemesi üzerine çok sevindiğini ifade etti. Burak Yılmaz, sakatlanmasaydı, 11 Mart'taki maçta Beşiktaş'tan Çin'e transfer olan Milli oyuncu Ersan Adem Gülüm'ün takımı Hebei Fortune takımına karşı oynayacaktı.





"BANA ÇOK YARDIMCI OLDULAR"

Burak Yılmaz, transfer olduğu yeni takımıyla ilgili ilk izleniminin sorulması üzerine ise "Hepsine çok teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldular. Çok sıcakkanlılar, hep yardım etmeye çalışıyorlar. Ben de bir yabancılık çekmedim. Biraz dil problemim var. Onu İngilizce konuşarak halletmeye çalışıyorum. Bir tercüman yardımcı olacak bana. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Hedeflerimiz var bizim. Hem takım olarak hem benim bireysel olarak. Ben hepsini burada gerçekleştireceğimi düşünüyorum." diye cevap verdi.

"ÇİN'E TRANSFER OLMAM AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN İYİ OLDU"

Türkiye'nin, Fransa 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda golcü olarak kendisine çok ihtiyacı olacağını ve kendisini buna göre hazırlayıp, hazırlayamayacağı şeklindeki bir soruyu da Burak Yılmaz, "Transfer olmam Avrupa şampiyonası için de daha iyi oldu. Çünkü ne olursa olsun burada yeni bir macera yeni bir savaş. Kendimi burada farklı bir ülkede kanıtlamak için uğraşacağım. Bunun için de performansımı daha da yükseltmem gerekiyor. Eminim bu da milli takımımıza yansıyacaktır. Yani ben hem çok heyecanlıyım hem de çok sabırsızım. İnşallah Allah bir daha sakatlık vermesin. Bakalım." diye cevapladı.





"GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ'NDEN ELENMESİ ÇOK ÜZÜCÜ, BEN DE ÇOK ÜZÜLDÜM"

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın, İtalya ekibi Lazio'ya elenmesiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine ise Burak Yılmaz, "Tabi çok üzücü, çok da üzüldüm arkadaşlarım adına." diyerek, şunları söyledi:

"Ama Galatasaray bunun üstesinden gelecektir. Ayağa kalkacaktır. Böyle bir sezon geçirilebilir ama önünde bir Türkiye Kupası hedefi var. Ben onda sonuna kadar ilerleyip, kupayı alıp, tekrardan ayağa kalkacaklarını düşünüyorum."