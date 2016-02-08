Burak Yılmaz'ın açıklama yapması bekleniyor

Burak Yılmaz kırgın ve kızgın olduğu Galatasaraylı 2 yöneticiyi Arena'da 90 dakika pas geçti. Çin'in Beijing Gouan Kulübü'ne 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Burak Yılmaz, Konyaspor maçını TT Arena Stadı'ndaki locasında izledi. Maç sonu, "Bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Bilinen ve bilinmeyen her şeyi açıklayacağım" diyen Burak'ın yapacağı toplantının şifreleri önceki gece ise Arena'daki detayda saklıydı.
Burak Yılmaz kırgın ve kızgın olduğu Galatasaraylı 2 yöneticiyi Arena'da 90 dakika pas geçti. Çin'in Beijing Gouan Kulübü'ne 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Burak Yılmaz, Konyaspor maçını TT Arena Stadı'ndaki locasında izledi. Maç sonu, "Bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Bilinen ve bilinmeyen her şeyi açıklayacağım" diyen Burak'ın yapacağı toplantının şifreleri önceki gece ise Arena'daki detayda saklıydı.