Burak Yılmaz giderken özel terapist götürecek!

Çin Süper Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer olan ve çıktığı ilk hazırlık maçında sakatlanarak Türkiye'ye dönen Burak Yılmaz, Türkiye'den özel fizyoterapist götürmek istiyor.



İLK KONTROLLER ANKARA'DA YAPILDI

Takımının Dubai'deki kampında sakatlanan Burak Yılmaz'ın, ilk kontrollerini Ankara'da yapan Spor Toto Süper Lig takımlarından Osmanlıspor'un sağlık ekibi başkanı Uzm. Dr. Savaş Kudaş, milli golcünün sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

ÖZEL PROGRAM VERİLDİ

Galatasaray'dan Çin'e transfer olan Burak'ın sağ üst adalesinde ikinci derecede yırtık bulunduğunu belirten Kudaş, şu ifadeleri kullandı:

"Burak, Dubai'den Ankara'ya geldi. Burada ilk kontrollerini yaptık. Daha sonra ailesini görmeye İstanbu'a gitti. Yarın ya da pazartesi günü Dubai'ye geri dönecek. 3-4 hafta sonra sahalara dönmesini planlıyoruz. Burak'a program verdim, tedavisi 3-4 hafta sürecek. Dubai'de kendi takım doktorları tarafından tedavisine devam edilecek. Sıkıntısı olursa tekrar biz kontrol edeceğiz."

FİZYOTERAPİSTİ ÇİN'E GÖTÜRMEK İSTİYOR

Kudaş, Burak Yılmaz'ın, "Medifit Sağlıklı Yaşam" kliniğinde birlikte çalıştıkları fizyoterapist Erdem Yörükoğlu'nu da Çin'e götürmek istediğini dile getirdi.

"Erdem'in gitme durumu var ama net değil" diyen Kudaş, şunları kaydetti:

"Erdem Yörükoğlu'ndan sağlıkla ilgili tüm problemler için özel fizyoterapist olarak sürekli kendisine eşlik etmesini istiyor. Sadece bu tedaviyle ilgili değil. Biz klinik olarak oturup karar vereceğiz. Hem Burak'ın teklifini hem de kendi durumumuzu planlayacağız."

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Erdem Yörükoğlu ise Burak'ın teklifine olumlu baktığını belirterek, "Tam net konuşmadık ama olabilir, neden olmasın" değerlendirmesinde bulundu.

Milli golcünün, Avrupa Futbol Şampiyonası'na hazırlanması gerektiğine dikkati çeken Yörükoğlu, "Çin'de istediği gibi bu tarzda bir sağlık desteğini bulamayabilir. Gitmeye sıcak bakıyorum ama değerlendireceğiz. Klinik olarak ortak bir karar vereceğiz" diye konuştu.