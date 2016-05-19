Burak Yılmaz Geliyor Cardozo Gidiyor!

BURAK YILMAZ KİMDİR
Bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğludur ve Antalyaspor'un altyapısında futbola başlamıştır. 2006-07 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008'de Manisaspor'da, 2009'da Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Yılmaz, 2010 yılında Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2011-12 sezonunda 33 golle gol kralı olmuştur. 2012 yılında Galatasaray'a transfer olan golcü futbolcu halen Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da oynamaktadır. Burak Yılmaz 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligi grup aşamasında 6 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan Türk futbolcu olmuştur ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçilmiştir. Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.