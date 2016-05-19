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Burak Yılmaz Geliyor Cardozo Gidiyor!

Trabzonspor bu yıl tarihinin en kötü sezonunu geçirirken gelecek sezon için çalışmalarında başladı. İddiaya göre Trabzonspor Burak Yılmaz’ı alacak Cardozo’yu gönderecek. Transfer detayları haberimizde.

Burak Yılmaz Geliyor Cardozo Gidiyor!
Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sakatlığı yüzünden büyük sıkıntı içinde bulunan Burak Yılmaz'ın Oscar Cardozo takası ile Trabzonspor'a döneceği iddia edildi.

Bilindiği üzere "feda" dönemine girecek olan Trabzonspor'da Oscar Cardozo ile yolların ayrılması planlanıyor.

BURAK YILMAZ KİMDİR

Bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Fikret Yılmaz'ın oğludur ve Antalyaspor'un altyapısında futbola başlamıştır. 2006-07 sezonunda Beşiktaş'ta, 2008'de Manisaspor'da, 2009'da Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da forma giyen Yılmaz, 2010 yılında Trabzonspor'a transfer olmuş ve 2011-12 sezonunda 33 golle gol kralı olmuştur. 2012 yılında Galatasaray'a transfer olan golcü futbolcu halen Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da oynamaktadır. Burak Yılmaz 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligi grup aşamasında 6 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan Türk futbolcu olmuştur ve UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçilmiştir. Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcudur.

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