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Burak Yılmaz Galatasaray'dan ayrıldı mı? Burak Yılmaz'ı hangi takım istiyor?

Uzun zamandır transfer dedikodularının başında gelen Burak Yılmaz Mustafa Denizli ile görüşerek ayrılmak istediğini söylediği iddia edildi

Burak Yılmaz Galatasaray'dan ayrıldı mı? Burak Yılmaz'ı hangi takım istiyor?

 Artık Galatasaray’a veda etmek için gün sayan Burak Yılmaz’ın gitmesine, teknik direktör Mustafa Denizli karşı çıkmıştı. 



Osmanlı yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, istediği transferlerin yapılmadığını söyleyen tecrübeli hoca, Burak’ın da takımda kalmasını istediğini dile getirmişti. West Ham United’la gerçekleştirdiği görüşme sonrası, teklife ‘evet’ diyen ve prensip anlaşması sağlayan yıldız futbolcu ise dün Denizli’yle bir görüşme yaptı.



Konuşmada özetle, “Gitmek istiyorum hocam” diyen Burak’ın bu tavrı karşısında, Mustafa Denizli’nin de, “Hayırlısı olsun o zaman” sözleriyle geri adım atttığı ifade ediliyor.    

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Burak Yılmaz
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ali 2 yıl önce

Sanki gitmek istediği takım da şampiyonluk görecek Galatasaray o west ham dan çok ama çok kaliteli adam gibi takıma git barı burak

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