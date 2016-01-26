Burak Yılmaz Galatasaray'dan ayrıldı mı? Burak Yılmaz'ı hangi takım istiyor?

Artık Galatasaray’a veda etmek için gün sayan Burak Yılmaz’ın gitmesine, teknik direktör Mustafa Denizli karşı çıkmıştı.



Osmanlı yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada, istediği transferlerin yapılmadığını söyleyen tecrübeli hoca, Burak’ın da takımda kalmasını istediğini dile getirmişti. West Ham United’la gerçekleştirdiği görüşme sonrası, teklife ‘evet’ diyen ve prensip anlaşması sağlayan yıldız futbolcu ise dün Denizli’yle bir görüşme yaptı.



Konuşmada özetle, “Gitmek istiyorum hocam” diyen Burak’ın bu tavrı karşısında, Mustafa Denizli’nin de, “Hayırlısı olsun o zaman” sözleriyle geri adım atttığı ifade ediliyor.