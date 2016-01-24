Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Burak Yılmaz'dan West Ham United açıklaması

Adı uzun süredir West Ham United ile anılan Burak Yılmaz Osmanlıspor maçı sonrasında transfer iddialarına açıklık getirdi

Burak Yılmaz'dan West Ham United açıklaması

 West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic'in ısrarla istediği ve Galatasaray Kulübü'nden teklif geldiği açıklanan Burak Yılmaz, Osmanlıspor maçının 31. dakikasında durumu 1-1 yapan golü attıktan sonra tribünlere doğru koştu.

Burak Yılmaz tribünlere doğru gittiği sırada el sallayarak kafalarda "Veda mı ediyor?" sorusunu oluşturdu. Burak'ın bu hareketi sosyal medyada da ciddi şekilde tartışma yarattı. Bir bölüm Burak'ın ayrılma ihtimalini doğru bulurken, bir bölüm ise sarı-kırmızılı golcünün olası ayrılığının yanlış bir sonuç olacağını dile getirdi.

BURAK'TAN AÇIKLAMA! "2-3 GÜNE BELLİ OLACAK"

Öte yandan karşılaşmanın ardından Burak Yılmaz, transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın golcüsü, basın mensuplarının soruları üzerine "Gidip gitmeyeceğim 2-3 gün içinde belli olacak" dedi.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Burak YılmazWest Ham United
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.