Burak Yılmaz'dan West Ham United açıklaması

West Ham United Teknik Direktörü Slaven Bilic'in ısrarla istediği ve Galatasaray Kulübü'nden teklif geldiği açıklanan Burak Yılmaz, Osmanlıspor maçının 31. dakikasında durumu 1-1 yapan golü attıktan sonra tribünlere doğru koştu.

Burak Yılmaz tribünlere doğru gittiği sırada el sallayarak kafalarda "Veda mı ediyor?" sorusunu oluşturdu. Burak'ın bu hareketi sosyal medyada da ciddi şekilde tartışma yarattı. Bir bölüm Burak'ın ayrılma ihtimalini doğru bulurken, bir bölüm ise sarı-kırmızılı golcünün olası ayrılığının yanlış bir sonuç olacağını dile getirdi.

BURAK'TAN AÇIKLAMA! "2-3 GÜNE BELLİ OLACAK"

Öte yandan karşılaşmanın ardından Burak Yılmaz, transferiyle ilgili flaş bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılı takımın golcüsü, basın mensuplarının soruları üzerine "Gidip gitmeyeceğim 2-3 gün içinde belli olacak" dedi.