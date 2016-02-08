Burak Yılmaz'dan Şok Eden Hareket!

Çin’in Beijing Gouan Kulübü’ne 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Burak Yılmaz, Konyaspor maçını TT Arena Stadı’ndaki locasında izledi. Maç sonu, “Bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Bilinen ve bilinmeyen her şeyi açıklayacağım” diyen Burak’ın yapacağı toplantının şifreleri önceki gece ise Arena’daki detayda saklı idi…

YAN YANA LOCALARDA TEK KELİME ETMEDİLER

TOPLANTIDA YÖNETİMİ HEDEF ALACAK

Yönetimin West Ham ve Çin’den gelen teklifler sırasında kendisi ile hiç konuşmadan transfere yeşil ışık yakmaları nedeniyle yönetime kırgın ve kızgın olan Burak ile idareciler arasında maçı yan yana izlemelerine karşın hiçbir diyalog yaşanmadı.

Burak Yılmaz’ın önümüzdeki günlerde düzenleyeceği basın toplantısında da G.Saray yönetimini hedef alacağı ortaya çıktı. Burak’ın açıklayacağı örnekler ile yönetimin ayrılık sürecindeki yaklaşımları, hamleleri ile kendisini taraftarın önüne attığını da ifade edip önemli açıklamalara imza atması bekleniyor.

Kaynak : Hürriyet

Konya maçına ailesi ile gelen Burak’ın hemen yanındaki locada G.Saraylı Yöneticiler Fatih İşbecer ve Selim Arda Üçer ile Medya-İletişim Direktörü İskender Baydar 90 dakikayı takip etti. Transfer sürecindeki tavır ve politikaları, medyada yer alan ve taraftarın tepkisini çeken bazı haberlerde yöneticilerin etkisinin olduğu görüşündeki Burak Yılmaz, idarecileri pas geçti. Burak kulüp genel sekreteri olarak transfer görüşmelerinde etkin rol oynayan İşbecer ile Üçer’e maç boyu selam vermedi.