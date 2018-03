Burak Yılmaz'dan Beijing Gouan Açıklaması!

Burak Yılmaz, Beijing Gouan takımına transferi ile ilgili olarak, "İmza atılmadan transfer gerçekleşmez. Ama ileride bilinen bilinmeyen her şeyi söyleyeceğim" dedi.



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde Torku Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Çin’in Beijing Gouan takımı ile transferi konusunda anlaşılan Burak Yılmaz maçı tribünden izledi. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Kulüpler anlaştı. Şu an söylenecek fazla bir şey yok. Her şey resmiyete dökülünce basın toplantısı yapmak istiyorum. Söyleyeceğim şeyler var. Ama şu an için sadece bekliyorum. Orada yeni yıl yani o yüzden biraz uzayacak. Biraz bekleyeceğim ama gitmeden önce hepinizle bir basın toplantısı yapmak istiyorum. Şu an yanlış bir şey söylemekten korkuyorum. Ama ileride bilinen bilinmeyen her şeyi söyleyeceğim. İmza atılmadan transfer gerçekleşmez" şeklinde konuştu.