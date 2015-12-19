Burak Yılmaz Çin Kulübü Shanghai Shenhua'dan Servet İstedi

Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 850 bin Euro alan Burak, 5 milyon Euro'luk teklife "Hayır" dedi. Kral'ın 3 yıllık sözleşme ve senelik 7.5 milyondan 22.5 milyon Euro (yaklaşık 71 milyon Türk lirası) talep ettiği öğrenildi.





BURAK'IN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜLER

Çinliler Burak Yılmaz'ı, Demba Ba'nın partneri yapmakta kararlı. Galatasaray'ın golcüsünü kadroya katmak için sarı kırmızılıların kapısını 8 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle çalan Shanghai Greenland Shenhua Kulübü, yıldız futbolcuyla da temasa geçti. Teklifi hazırda tutan ve Burak Yılmaz'ı, Demba Ba'nın yanına monte etmek isteyen Çin Kulübü'nün Başkanı Wang Jiesen, golcünün menajeri Ali Egesel ile görüştü.

3 YILLIK İMZA ÖNERDİLER

Burak Yılmaz ise kariyerini Çin'de devam ettirmeye pek sıcak bakmasa da Shanghai kulübü, Drogba ve Demba Ba örneklerinde olduğu gibi Kral'ı servet niteliğinde teklif ile kadrosuna katmakta ısrarcı.

5 MİLYON EURO'YU MASAYA KOYDULAR

İstanbul'a kadar gelen Başkan Jiesen, Burak Yılmaz''a "Evet" dedirtmek için yıllık net 5 milyon Euro'yu masaya koydu. Çinliler, ayrıca 3 yıllık kontrat yani Burak'ın "Evet" demesi halinde imza karşılığı 15 milyon Euro taahhüt etmiş oldu.

7.5 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Galatasaray'dan yıllık 2 milyon 850 bin Euro kazanan ve 2019 yılına kadar kontratı bulunan Burak Yılmaz ise bu teklife "Hayır" dedi. Ve menajeri aracılığıyla görüşmede Burak'ın Çin kulübünden imza için yıllık 7.5 milyon Euro istediği öğrenildi. Yani Burak Yılmaz, kariyerini Çin'de devam ettirmek için Galatasaray'da kazandığının neredeyse 3 katı para talep etti. Bu rakam da yaklaşık olarak 71 milyon TL yapıyor.

DEMBA BA BA'YLA AYNI PARAYI TALEP ETTİ!

Shanghai Kulübü'nün 5 milyon Euro'luk teklifine olumsuz yanıt verip Çin ekibinden 7.5 milyon Euro isteyen Buruk, Demba Ba ile aynı rakamı talep etmiş oldu. Sezon başında Beşiktaş defterini kapatıp Çin'e giden Demba Ba, Shangai'ye yıllık 7.5 milyon Euro karşılığında imza atmıştı. 2012 yılında Shanghai Greenland Shenhua Kulübü'ne gidip forma giyen eski Galatasaraylı Drogba ise yıllık 11 milyon dolar karşılığında ter dökmüştü.

(Kaynak: Hürriyet)