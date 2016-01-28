Burak Yılmaz''a son talip Tottenham kulübü oldu

Premier Ligi ekiplerinden Tottenham, Galatasaray'ın yıldızı Burak Yılmaz'ı transfer etmek için nabız yokluyor.



WEST HAM UNITED OLMADI

Galatasaray'da Burak Yılmaz'ın transferi iyice yılan hikayesine döndü. Transfer dönemi 1 Şubat tarihinde sona erecek. Kalan kısıtlı süreye rağmen, Kral'ın geleceği hala belli değil. Burak'ın en hevesli taliplisi West Ham United'tı. West Ham'ın hocası Slaven Bilic, tam bir Burak hayranıydı. Galatasaray'a 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapıldığı ortaya çıktı. Yönetim, kiralama seçeneğine sıcak bakmayınca West Ham'ın Emmanuel Emenike'ye yöneldiği öğrenildi.

TOTTENHAM DA İLGİLENİYOR

Ancak Ada'dan bir başka talip çıktı. The Sun gazetesinin iddiasına göre Tottenham, Burak'ı kıskaca aldı. Süper yıldızı Harry Kane'e iyi bir alternatif arayan Tottenham, Burak için nabız yoklamaya başladı. Golcü oyuncu için Çin'den de teklifler olduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılılar, Çin kulüplerine kapıyı 10 milyon Euro'dan açmayı kararlaştırdı. Ancak Burak, Çin'e gitmek istemiyor. Kral, Premier Lig'e daha sıcak bakıyor fakat zaman daralıyor. Bu belirsizlik teknik heyetin canını sıkıyor. Kesin olan tek şey ise yönetim, Burak'ı satmayı gerçekten çok istiyor.

(Kaynak: AMK)