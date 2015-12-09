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Burak Yılmaz'a Niyet Semih Kaya'ya Kısmet

Çin'in Shangai takımı başkanı olan Jun Burak Yılmaz'ı izlemek için Bursaspor maçına gelmişti fakat Semih Kaya'ya hayran kaldığı gelen bilgiler arasında

Burak Yılmaz'a Niyet Semih Kaya'ya Kısmet
  Çin'in Shangai takımı başkanı olan Jun Burak Yılmaz'ı izlemek için Bursaspor maçına gelmişti fakat Semih Kaya'ya hayran kaldığı gelen bilgiler arasında
Geçtiğimiz hafta Galatasaray-Bursaspor maçını Arena'da izleyenler arasında Çin'in Shangai Shenhua takımının başkanı Zhu Jun da bulunuyordu. Başkanın golcü Burak Yılmaz'ı izlemeye geldiği biliniyordu. Ancak Semih Kaya'nın futbolundan çok etkilendiği belirtildi.

Mücadeleyi locada takip eden Jun'un, Türk dostlarına "Semih Kaya'yı çok beğendim. Müthiş bir performans gösterdi" dediği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde yine İstanbul'a gelip  Semih için girişimlere girebileceği belirtildi.  Jun'un ikinci beğendiği isim ise Alman futbolcu Podolski'ydi.
 
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TürkBurak YılmazSemih Kaya
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