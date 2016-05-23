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Bunun adı Gol Çizgisi Teknolojisi!

Dünya çapında kullanımı ve işlevselliği tartışılan Gol Çizgisi Teknolojisi dün İngiltere Türkiye arasında oynanan hazırlık maçında kullanıldı. Gol Çizgisi Teknolojisi hakkında merak edilenler haberimizde.

Bunun adı Gol Çizgisi Teknolojisi!

 Bu yaz gerçekleştirilecek olan Euro 2016 Avrupa Şampiyonası'nda kullanılması planlanan gol çizgisi teknolojisi ilk kez dün akşam City of Manchester'da oynanan İngiltere Türkiye hazırlık maçında kullanıldı. Gol çizgisi teknolojisi hakkında bir taraf futbolun doğasında hatanın olduğunu savunurken karşı taraf ise teknolojinin nimetlerinde faydalanılması gerektiğini düşünüyor. İşte gol çizgisi teknolojisi hakkında merak edilenler...

Sporda teknolojinin var olup olmaması yönünde tartışmalar sürerken, dünyanın en popüler sporlarından biri futbolda, teknoloji gün geçtikçe yer almaya devam ediyor.

Halihazırda Avrupa’nın bazı liglerinde kullanılmakta olan teknoloji, bu akşam itibariyle milli maç arenasında yer almaya hazırlanıyor.

Elektronik kanallar vasıtasıyla, topun tamamının gol çizgisini geçip geçmediğin yönelik olan kararı, hakemin kolundaki saate aktaran teknoloji, büyük tartışmalara neden olmuştu.

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