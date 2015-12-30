Bunun adı çılgınlık Messi'ye tam 120 milyon pound

İngiliz Sun

t'un

ine göre; Manchester City, bir süredir

'yi yakın markaja aldı. Premier Lig kulübünün, Arjantinli yıldız için

'ya 120 milyon Pound'luk (516 milyon TL) teklifte bulunacağı ve futbolcuyu yeniden Pep Guardiola'nın öğrencisi yapacağı konuşuluyor.

sporhaberLionel MessiBarcelona

Messi ve Barcelona bu teklifi kabul ederse, 28 yaşındaki oyuncu, haftada 800 bin Sterlin (3.440.000 TL) kazanacak. İlk defa as oyuncularını satmayı düşünen La Liga devi, geçen yaz Neymar'ı satmayı düşünmüş ve Brezilyalı futbolcuya yüksek bir fiyat biçmişti. Daha sonra bu kararından vazgeçen Katalan ekibinin, Messi'nin olası ayrılığı ile birlikte Neymar'a liderlik görevi vereceği belirtildi.

TEKLİF ÇOK KIZDIRMIŞ

Finansal açıdan kötü günler geçiren Barcelona, şimdiden transferden elde edilecek parayla neler yapabileceğini tartışıyorlar. Bu durumun, yıllardır 'dokunulmazlık statüsü'ndeki Messi'yi çok kızdırdığı iddia edildi.