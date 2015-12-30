Bunun adı çılgınlık Messi'ye tam 120 milyon pound

Messi ve Barcelona bu teklifi kabul ederse, 28 yaşındaki oyuncu, haftada 800 bin Sterlin (3.440.000 TL) kazanacak. İlk defa as oyuncularını satmayı düşünen La Liga devi, geçen yaz Neymar'ı satmayı düşünmüş ve Brezilyalı futbolcuya yüksek bir fiyat biçmişti. Daha sonra bu kararından vazgeçen Katalan ekibinin, Messi'nin olası ayrılığı ile birlikte Neymar'a liderlik görevi vereceği belirtildi.
TEKLİF ÇOK KIZDIRMIŞ
Finansal açıdan kötü günler geçiren Barcelona, şimdiden transferden elde edilecek parayla neler yapabileceğini tartışıyorlar. Bu durumun, yıllardır 'dokunulmazlık statüsü'ndeki Messi'yi çok kızdırdığı iddia edildi.