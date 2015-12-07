Bundesliga'nın Parlayan Yıldızı Robert Lewandowski Son 3 Haftadır Suskun

Bundesliga'da bu sezon ilk 12 haftada attığı gollerle dünyanın gündemine oturan Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, ligde son 3 haftadır rakip fileleri havalandıramıyor.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ilk 12 haftalık periyodunda 14 kez gol sevinci yaşayan Polonyalı yıldız Lewandowski, son 3 haftadır ise rakip fileleri havalandıramıyor. 15 haftası geride kalan ligde 40 puanla ilk sırada yer alan Bayern Münih'in yıldız oyuncusu, ligdeki son golünü 12. haftada oynanan ve Bayern Münih'in 4-0 üstünlüğü ile sonuçlanan Stuttgart karşılaşmasında kaydetmişti. Yıldız isim, ligin son 3 haftasında oynanan Schalke 04, Hertha Berlin ve M'gladbach karşılaşmalarında rakip fileleri havalandıramadı.

9 DAKİKADA 5 GOL ATMIŞTI

6. hafta mücadelesinde oynanan Wolsburg karşılaşmasında 9 dakikada attığı 5 golle dünyanın gündemine oturan Lewandowski'nin ligde 14 golü bulunuyor. Polonyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL