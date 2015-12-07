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Bundesliga'nın Parlayan Yıldızı Robert Lewandowski Son 3 Haftadır Suskun
Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Robert Lewandowski ilk 12 hafta attığı goller ile dünya gündemini bir anda alt üst etmişti son 3 haftadır suskun olan golcü rakip fileleri havalandıramıyor, son 15 haftası geride kalan ligde Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin 14 golü bulunuyor, Takımı Bayern Münih ise 40 puanla liderlik ipini göğüslüyor
07 Aralık 2015 Pazartesi 12:49
Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Robert Lewandowski ilk 12 hafta attığı goller ile dünya gündemini bir anda alt üst etmişti son 3 haftadır suskun olan golcü rakip fileleri havalandıramıyor, son 15 haftası geride kalan ligde Polonyalı yıldız Robert Lewandowski'nin 14 golü bulunuyor, Takımı Bayern Münih ise 40 puanla liderlik ipini göğüslüyor
Bundesliga'da bu sezon ilk 12 haftada attığı gollerle dünyanın gündemine oturan Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, ligde son 3 haftadır rakip fileleri havalandıramıyor.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ilk 12 haftalık periyodunda 14 kez gol sevinci yaşayan Polonyalı yıldız Lewandowski, son 3 haftadır ise rakip fileleri havalandıramıyor. 15 haftası geride kalan ligde 40 puanla ilk sırada yer alan Bayern Münih'in yıldız oyuncusu, ligdeki son golünü 12. haftada oynanan ve Bayern Münih'in 4-0 üstünlüğü ile sonuçlanan Stuttgart karşılaşmasında kaydetmişti. Yıldız isim, ligin son 3 haftasında oynanan Schalke 04, Hertha Berlin ve M'gladbach karşılaşmalarında rakip fileleri havalandıramadı.
9 DAKİKADA 5 GOL ATMIŞTI
6. hafta mücadelesinde oynanan Wolsburg karşılaşmasında 9 dakikada attığı 5 golle dünyanın gündemine oturan Lewandowski'nin ligde 14 golü bulunuyor. Polonyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL
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