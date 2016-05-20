Bundesliga Ekibinden Emre Mor’a Yakın Takip

Geçtiğimiz günlerde A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullandığını açıklamasının ardından Türkiye A Milli Takımı’nın EURO 2016 ön kadrosuna dahil edilen Emre Mor, Borussia Dortmund’un transfer radarına girdi.

Danimarka ve Almanya basınında yer alan haberlere göre, Ousmane Dembele transferiyle birlikte takımda gençleşmeye gitmeyi hedefleyen Borussia Dortmund’un son gözdesi Emre Mor oldu. Uzun süredir takip ettiği Emre Mor’u son olarak Nordsjaelland’ın Copenhagen ile oynadığı maçta da izleyen Borussia Dortmundlu gözlemciler genç oyuncuya tam not verdi.

Almanya basınında yer alan iddialara göre, oyuncuyu beğenen Borussia Dortmundlu yetkililer kulübü ile 2019 yılına dek sözleşmesi bulunan Emre Mor için 5 milyon euroluk bir teklif sundu. Emre Mor’un kulübü Nordsjaelland’ın Alman ekibinden süre istediği ve EURO 2016’nın ardından kararlarını verecekleri belirtildi.

Türk Messi olarak gösterilen Emre Mor, özellikle son dönemdeki performansıyla Barcelona, Manchester City gibi Avrupa’nın dev kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Yüksek top tekniğiyle dikkat çeken 18 yaşındaki genç yıldız, bu sezon takımıyla çıktığı 13 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.