Bundesliga'da Kaan Ayhan bombası resmen patladı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Türk oyuncu Kaan Ayhan'ı renklerine bağladığını duyurdu.



21 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edildiği açıklanırken, sözleşme detaylarına yer verilmedi. 3 numaralı formasıyla poz veren Kaan, transferinden dolayı çok mutlu olduğunu ve oynadığı dönemde elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.



Bonservis bedeli 5 milyon euro olarak değerlendirilen savunma oyuncusu, bu sezon Schalke'de 4 lig maçına çıkarken 120 dakika sahada kalabilmişti.

Kaynak : Sporx