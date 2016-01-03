Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bundesliga'da Kaan Ayhan bombası resmen patladı

Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt Schalke 04 takımında forma giyen Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı

Bundesliga'da Kaan Ayhan bombası resmen patladı

 Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, Türk oyuncu Kaan Ayhan'ı renklerine bağladığını duyurdu.



21 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edildiği açıklanırken, sözleşme detaylarına yer verilmedi. 3 numaralı formasıyla poz veren Kaan, transferinden dolayı çok mutlu olduğunu ve oynadığı dönemde elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

Bonservis bedeli 5 milyon euro olarak değerlendirilen savunma oyuncusu, bu sezon Schalke'de 4 lig maçına çıkarken 120 dakika sahada kalabilmişti.

Kaynak : Sporx

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaBundesligaKaan Ayhan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.