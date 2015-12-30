Bundesliga'da en iyi çıkış yapan isim Hakan Çalhanoğlu oldu

Bundesliga'da Leverkusen forması giyen başarılı milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabı Twitter'dan yaptığı anketten 1. sırada yer aldı
Almanya'da Bayer Leverkusen forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Twitter'daki hesabından açtığı 2015 yılının en iyi çıkış yapan futbolcusu anketinde birinci seçildi.
Bayer Leverkusen ile bu sezon lig, kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 27 maçta 6 gol atıp 8 asist yapan 21 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açtığı yılın en iyi performans sergileyen genç oyuncusu anketini zirvede tamamladı.
UEFA'nın "ChampionsLeague" isimli Twitter hesabında yapılan ankette, 54 bin 502 taraftar oy kullandı. Hakan Çalhanoğlu oyların yüzde 58'ini alarak birinci sırada yer aldı.
Barcelona'nın İspanyol oyuncusu Sergi Roberto, taraftar oylarının yüzde 19'unu elde ederek ikinci oldu.
Bayern Münih'in sezon başında İtalyan ekibi Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Fransız Kingsley Coman, oyların yüzde 17'sini toplayarak üçüncü sırada yer alırken, Schalke 04'ün Alman oyuncusu Leroy Sane ise yüzde 6'lık oy oranıyla son sırada kaldı.