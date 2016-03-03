Bundesliga bu maçı konuşuyor Mainz'den lidere darbe!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 24. haftasında Darmstadt'ı 2-0 mağlup eden Borussia Dortmund, Mainz'a 2-1 yenilen lider Bayern Münih ile arasındaki farkı 5 puana indirdi.



2.KEZ YENİLDİ

Allianz Arena'da 75 bin taraftarın izlediği karşılaşmada Bayern Münih, Mainz'ı ağırladı. Konuk elip, 26. dakikada Samperio ve 86. dakikada Cordoba'nın attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. Bayern Münih'in golü ise 64. dakikada Robben'den geldi. Mainz'in Türk futbolcusu Yunus Mallı 60 dakika forma giydi. Bayern böylece bu sezon ligde 2. mağlubiyetini yaşadı.

21 AY SONRA İLK KEZ MAÇA GELDİ

Vergi kaçırma suçlaması nedeniyle 21 ay önce ceza evine giren ve önceki gün şartlı tahliye edilen Bayern Münih'in eski başkanı Uli Hoeness'in maçtan sonra üzgün olduğu gözlendi. Hoeness, 21 ay sonra ilk kez stadyuma gelerek maç izledi.

DORTMUND EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

Bayern Münih'in en yakın takipçisi Borussia Dortmund, 38. dakikada Ramos ve 53. dakikada Durm'un golleriyle Darmstadt'ı deplasmanda 2-0 yendi. Bu sonuçla puanını 57'e çıkaran Dortmund, Bayern Münih ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü.





DEV MAÇ HAFTAYA

Böylece cumartesi günü oynanacak Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı, şampiyonluk yarışı bakımından daha da önem kazandı.

HAKAN'IN TAKIMI FARK YEDİ

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen'e 4-1 yenildi. Werder Bremen'in gollerini 5. dakikada Bartels, 55, 65 ve 83. dakikada Pizarro attı.

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Günün diğer maçlarında ise Schalke evinde Hamburg'u 3-2, Borussia Mönchengladbach Stuttgart'ı 4-0, Hertha Berlin Eintracht Frankfurt'u 2-0 ve Hoffenheim Augsburg'u 2-1 mağlup etti.