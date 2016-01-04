Bülent Korkmaz Mersin İdman Yurdu yönetimine patladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nda sözleşmesi tek taraflı feshedilen teknik direktör Bülent Korkmaz, kırmızı-lacivertli yönetime sert tepki gösterdi.

Korkmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci yarı hazırlıkları öncesi prosedür gereği Antalya'da kamp yapılacak otele giderek takımın başında olmak istediğini belirterek, "Otelde adımıza oda olmadığını ve takım listesi teknik ekip bölümünde yer almadığımızı gördük" değerlendirmesinde bulundu.

Şahıslara, camiaya ve insanlara gösterdikleri saygının karşılığı olarak içine düşürüldükleri çirkin durumu tüm çıplaklığıyla kamuoyuyla paylaşmak mecburiyetinde kaldıklarını kaydeden Korkmaz, şöyle devam etti:

"Düşünün ki, bu kadar aciz, amatör, acemi ve en önemlisi art niyetli bu yöneticiler, teknik ekibiyle iş akdini resmi şekilde sonlandırmak yerine yeni bir teknik adamla prensipte anlaşma yoluna gitmişlerdir. Düzgün yönetici ve kulüpleri tenzih ederek şunu belirtmek isterim ki, bu sorun, Bülent Korkmaz ya da teknik adam krizi değildir. Türk futbolunun acı ve gerçek yüzüdür."

Korkmaz, göreve geldikleri Torku Konyaspor müsabakasından 3-4 hafta sonra ortaya çıkan maddi sıkıntının her hafta büyüyerek devam ettiğini vurgulayarak, "Bu süreç bir kriz haline dönüşerek oyuncularımın idmana çıkmamasıyla başlayıp kampa girmeme hatta kampı terk etme, maçta oynamak istememe ve son olarak da Bursaspor maçına gitmek istememeye kadar tırmanmıştır. Her hafta aynı istikrarlı yalanı söyleyip, peşinat, transfer taksidi hatta primi dahi, sözler verip ödemeyen, çok cüzi bir ödeme yapıldığında da yabancı oyunculara ödeme yapıp yerli futbolculara ödeme yapmayarak krize zirve yaptıran maalesef yöneticilerdir" ifadelerini kullandı.

Sahalarında oynadıkları Kasımpaşa maçı öncesi yaşanan bir olayı da anlatan Bülent Korkmaz, "Kasımpaşa maçı öncesi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kamp yaptığımız otelde 2-3 yeni yöneticiyle birlikte yaptığı toplantıyla ilk defa huzurlu bir maça çıkma ümidimiz, yabancı oyunculara ödeme yapılıp, yerli futbolculara ödeme yapılmayarak kursağımızda bırakılmıştır. Akşam kampı terk etmek isteyen futbolculara yine klasik sözler verip, yarın maçı 18-0 yenilsek dahi paralarınızı ödeyeceğiz diyerek kandıranlar, maç sonrası yine ortalıktan kaybolmuştur" şeklinde görüşlerini aktardı.