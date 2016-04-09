Bülent Korkmaz: Galatasaray'dan teklif aldım

Galatasaray'ın teknik direktörlük için teklifte bulunduğu eski futbolcusu Bülent Korkmaz, "Üzerinden de 4 haftaya yakın bir süre geçti. Yani basında çıkan haberlerin çoğu doğru" dedi.



Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde hayat bulan GOAL Sergisi'nin bugünkü davetlileri Galatasaray'ın eski futbolcuları Bülent Korkmaz ve Ümit Davala idi. Sergide yaptıkları konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Korkmaz sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlük teklifiyle alakalı açıklamalarda bulundu.



"Benim nasıl bir Galatasaraylı olduğumu söylememe gerek yok"

Korkmaz, "Bunu fazla konuşmak istemiyorum. Yazılı ve görsel basında da yeterince yer aldı. Fazla konuşmak istemiyorum çünkü şu anda Galatasaray'ın başında bir teknik direktör var. İnşallah Galatasaray'ı da başarılara götürür. Dolayısıyla bunun üzerine yorum yapmaya gerek yok. Üzerinden de 4 haftaya yakın bir süre geçti. Yani basında çıkan haberlerin çoğu doğru. Ben Galatasaray'a 11 yaşında girdim ve 36 yaşında Galatasaray'da futbolu bıraktım. Yani Florya'daki tesisin oluşumunda her şeyinde de vardım. Benim nasıl bir Galatasaraylı olduğumu söylememe gerek yok, bunu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

"Mevcut yönetim teklif yaparsa kabul eder misiniz?" sorusuna ise Bülent Korkmaz, "Önemli olan yöneticilerin Galatasaray'ın başarısı adına çalışması. İnşallah onlarda bunu yapar" yanıtını verdi.

Bülent Korkmaz'dan Fenerbahçe derbisi yorumu



Çarşamba günü oynanacak derbi hakkında da konuşan Bülent Korkmaz, "Galatasaray için çok önemli bir prestij maçı. Belki Fenerbahçe şampiyonluğa gidiyor ama Galatasaray için de şampiyonluk kadar önemli bir maç. İyi gitmeyen bir sezondan sonra takımın ve futbolcuların prestij açısından kendi imajları açısından çok önemli bir müsabaka. Bu maçı kazandıkları zaman bir çok şeyin değişeceğini de kendileri de biliyor. Fenerbahçe açısından ne kadar önemliyse Galatasaray kulübü futbolcuları için o kadar önemli" diye yanıtladı.

Davala: Bana kulüpten bir teklif gelmedi



Sarı-kırmızılı eski futbolcu Ümit Davala ise kendisine Galatasaray'dan teknik direktörlüğü teklifi gelip gelmediği sorulması üzerine, "Bana kulüpten bir teklif gelmedi. Herkesin yazdığı doğru Hasan Şaş ve benim ismim geçiyor çoğu yerde… Biz her zaman Galatasaray'da görev yapmak isteriz ama resmi olarak hiçbir teklif gelmedi" dedi.

"Önümüzdeki sene zaten yine Avrupa'da yokuz"



Derbi maçı hakkında ise Davala, "Galatasaray için bu sezon iyi geçmedi. Fenerbahçe maçı onlar için büyük bir şans. Baktığınız zaman Galatasaray taraftarı da bu anı bekliyor. Alacağımız bir Türkiye Kupası kaldı, bir de Fenerbahçe maçı kaldı. Önümüzdeki sene zaten yine Avrupa'da yokuz. O yüzden sarı-kırmızılı takım derbi maçında varını yoğunu ortaya koymak zorunda" ifadelerini kullandı.

Ümit Davala'nın favorisi Beşiktaş

Lig sonunda şampiyonluğa en yakın takım içinde değerlendirmede bulunan Ümit Davala, "Beşiktaş geçen sene ucu ucuna kaçırdı. Sonlara doğru yarıştan kopmuşlardı. Bu sene Beşiktaş, Şenol Hoca faktörüyle bir adım önde" şeklinde konuştu.