Bülent Korkmaz'dan o iddialara yalanlama geldi



"BANA KULÜPTEN GELEN BİR ŞEY YOK"

Korkmaz, yaptığı açıklamada, görevinden alındığına yönelik medyaya haberler yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bana kulüpten gelen resmi bir şey yok. Yarın kampımız başlıyor. Planımız neyse onu uygulamaya devam ediyoruz. Kampta takımın başında olacağım. İkinci yarıya takımımızı en iyi şekilde hazırlayabilmek için çaba sarf edeceğiz."





HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Mersin İdmanyurdu, ikinci yarı hazırlıkları için yarın Antalya'da toplanacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Mersin İdmanyurdu'nun teknik direktörü Bülent Korkmaz, görevinden alındığı iddialarına yönelik olarak, "Takımımın başındayım. Bana kulüpten gelen resmi bir şey yok" diyerek son noktayı koydu.