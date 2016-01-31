Bucaspor için Ricardo Quaresma kararı verildi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda yarın saat 17.45'te Buca Arena'da Bucaspor ile karşı karşılaşacak Beşiktaş kafilesi İzmir'e gelirken, Teknik Direktör Şenol Güneş Ricardo Quaresma'yı kadroya dahil etmedi. Portekizli yıldızın herhangi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda yarın saat 17.45'te Buca Arena'da Bucaspor ile karşı karşılaşacak Beşiktaş kafilesi İzmir'e gelirken, Teknik Direktör Şenol Güneş Ricardo Quaresma'yı kadroya dahil etmedi. Portekizli yıldızın herhangi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.