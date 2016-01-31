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Bucaspor için Ricardo Quaresma kararı verildi

Hiç bir sakatlık gözlenmemesine rağmen Şenol Güneş başarılı yıldız Ricardo Quaresma'yı Bucaspor ile oynanacak kupa maçı kadrosuna almaması şaşkınlık yarattı

Bucaspor için Ricardo Quaresma kararı verildi

 Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda yarın saat 17.45'te Buca Arena'da Bucaspor ile karşı karşılaşacak Beşiktaş kafilesi İzmir'e gelirken, Teknik Direktör Şenol Güneş Ricardo Quaresma'yı kadroya dahil etmedi. Portekizli yıldızın herhangi bir sakatlığının bulunmadığı öğrenildi.

YENİ TRANSFERLER İZMİR'E GELDİ

Quaresma'nın yanı sıra Serdar Kurtuluş, Mustafa Pektemek, Günay Güvenç ve Tolgay Arslan da kadroda yoktu. Güneş yeni transferler kaleci Denys Boyko ve stoper Alexis Delgado'yu ise İzmir'e getirdi. Yaklaşık 100 siyah-beyazlı taraftar takımlarını Adnan Menderes Havalimanı'nda coşkuyla karşıladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman taraftarın yanına giderek bol bol fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş'ın 18 kişilik Bucaspor kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Tolga Zengin, Denys Boyko, İsmail Köybaşı, Ersan Adem Gülüm, Jose Sosa, Dusko Tosic, Oğuzhan Özyakup, Luiz Rhodolfo, Olcay Şahan, Alexis Delgado, Atiba Hutchinson, Veli Kavlak, Gökhan Töre, Andreas Beck, Mario Gomez, Necip Uysal, Kerim Frei, Cenk Tosun.
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