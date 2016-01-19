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Bucaspor - Çaykur Rizespor Kupa maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Bucaspor sahasında Super Lig ekibi Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor, karşılaşma 20 Ocak Çarşamba günü saat 14:00'da A spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak

Bucaspor - Çaykur Rizespor Kupa maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

 Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle 9 puan toplayıp 2'nci sıraya yerleşen Bucaspor, 5'inci maçında yarın lider Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Buca Arena'da Alper Çetin'in düdük çalacağı müsabaka, saat 14.00'te başlayacak. 1 puan alması halinde bile son 16'yı garantileyecek sarı lacivertli ekip, mağlup olduğu takdirde, Aydınspor 1923'ün Mersin İdmanyurdu deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek.

A Spor'dan naklen yayınlanacak maçın bilet fiyatları kale arkası 3, maraton 5, kapalı tribün 7.5 TL. Kupanın hem prestij hem de ekonomik açıdan önemli olduğunu vurgulayan teknik direktör Suat Kaya, Çaykur Rizespor karşısında istedikleri sonucu alacak güçte olduklarını söyledi. Takımının devre arasından sonra çıkış yakaladığına değinen Suat Kaya, "Kupada hedefe çok yakınız. Bu turnuva gençlerimiz için vitrin olacak" dedi.
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