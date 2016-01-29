Bucaspor - Beşiktaş Maçı Hangi Statta Oynanacak? Belli Oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'la eşleşen Bucaspor, pazar günü saat 17.45'te başlayacak zorlu randevuda rakibini Yeni Buca Stadı'nda ağırlayacak.

Bugün toplanan İl Spor Güvenlik Kurulu'nun karşılaşmayı Atatürk Stadı'na almayı tartıştığı ancak sonuçta Yeni Buca Stadı'nda karar kılındığı bildirildi. Başkan Çetin Kayışlı Türkiye Futbol Federasyonu'nun ardından İzmir Emniyeti'nin de onay verdiğini belirterek "Beşiktaş ile kendi sahamızda oynayacağız. Herhangi bir güvenlik zaafı kesinlikle yaşanmayacak" diye konuştu.