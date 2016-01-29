Bucaspor – Beşiktaş kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Son 16 turuna çıkan takımlar arasındaki eşleştirmeler yapıldı ve Beşiktaş Bucaspor ile eşleşti. Her iki takımın da amacı bir üst tur olan çeyrek finale çıkmak. Son 16 turu karşılaşmalarında tek maç yapılacak ve yenen takım çeyrek finale çıkmaya hak kazanacak.

BUCASPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Ocak 2016 Pazar günü saat 17:45’te gerçekleşecek olan Bucaspor – Beşiktaşmücadelesi Buca Stadı’nda oynanacak. Bucaspor – Beşiktaş maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SON GRUP MAÇINDA NE YAPTI?

Geçtiğimiz gün evinde Sivas Belediyespor’u ağırlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında rakibine 3-4 yenildi. Aldığı yenilginin sonrasında grubu ikinci olarak tamamlayan Beşiktaş, son 16 turunda ise Bucaspor ile eşleşti.

Kaybedilen maçın ardından Siyah Beyazlılar’ın Bucaspor karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Pazar günü oynanacak maçta Bucaspor'un da amacı Beşiktaş’ı yenerek çeyrek finale adını yazdırmak...

BUCASPOR GRUBU LİDER TAMAMLADI

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu son maçında Aydınspor ile karşı karşıya gelen Bucaspor aldığı 0-1’lik galibiyetle puanını 15’e çıkarak grubu lider olarak tamamladı. Son 16 turuna kalan Bucaspor’un rakibi ise Beşiktaş olacak.