Bu sonuç sadece Leicester'a yarar!

İngiltere Premier Ligi'nde haftanın mücadelesinde Tottenham ile Arsenal kozlarını paylaştı.



Ligde şampiyonluk adayı olan 2 takımın maçı 2-2 sona erdi.



Tottenham'ın gollerini Alderweireld ile Harry Kane atarken, Arsenal'de Ramsey ve Alexis Sanchez fileleri sarsmayı başardı.



Konuk ekipte Francis Coquelin 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Ortaya çıkan bu sonucun ardından Tottenham puanını 55'e yükseltti ve 1 maçı eksik Leicester'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer almaya devam etti.



Arsenal ise aldığı bu beraberlik sonrası 52 puana yükselerek 3. sırada kaldı.