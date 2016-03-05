Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu sonuç sadece Leicester'a yarar!

Prеmiеr Lig'in 29. hаftаsındа şаmpiyоnluk yаrışını yаkındаn ilgilеndirеn mаçtа Tоttеnhаm ile Arsеnаl kаrşılаştı. Maç 2-2 biterken, bu sonuç lidеr Lеicеstеr'а yаrаdı

Bu sonuç sadece Leicester'a yarar!

 İngiltere Premier Ligi'nde haftanın mücadelesinde Tottenham ile Arsenal kozlarını paylaştı.



Ligde şampiyonluk adayı olan 2 takımın maçı 2-2 sona erdi.



Tottenham'ın gollerini Alderweireld ile Harry Kane atarken, Arsenal'de Ramsey ve Alexis Sanchez fileleri sarsmayı başardı.



Konuk ekipte Francis Coquelin 55. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Ortaya çıkan bu sonucun ardından Tottenham puanını 55'e yükseltti ve 1 maçı eksik Leicester'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer almaya devam etti. 



Arsenal ise aldığı bu beraberlik sonrası 52 puana yükselerek 3. sırada kaldı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Prеmiеr Lig
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.