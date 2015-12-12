Bu sezonun en çok kazanan Galatasaray oldu

2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Lig i ve Avrupa Ligi'ne katılan ve gruplarda mücadele eden Türk takımları, yayın gelirleri hariç Avrupa arenasında hatırı sayılır bir kazancın sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Galatasaray, 14,5 milyon Euro kazanırken, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndan ikinci olarak üst tura çıkan Fenerbahçe, bu sezon kazandığı gelir 4 milyon 460 bin Euro'ya ulaştı. Avrupa macerası sona eren Beşiktaş ise toplam 3 milyon 480 bin Euro'luk gelir elde etti.