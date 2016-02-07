Bu sefer Çin kulübünün peşinde olduğu isim Ersun Yanal

Çin kulüpleri, Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm ve Galatasaraylı Burak Yılmaz'dan gözünü şimdi de teknik direktör Ersun Yanal'a dikti. 26 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi öncesinde üst üste flaş transferler yaparak kadrolarını güçlendiren Çin ekipleri, teknik adam konusunda da dünyaca ünlü çalıştırıcıları görevlendirerek ligin kalitesini artırmak için kolları sıvadı.
Çin kulüpleri, Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm ve Galatasaraylı Burak Yılmaz'dan gözünü şimdi de teknik direktör Ersun Yanal'a dikti. 26 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi öncesinde üst üste flaş transferler yaparak kadrolarını güçlendiren Çin ekipleri, teknik adam konusunda da dünyaca ünlü çalıştırıcıları görevlendirerek ligin kalitesini artırmak için kolları sıvadı.