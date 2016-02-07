Bu sefer Çin kulübünün peşinde olduğu isim Ersun Yanal

Çin kulüpleri, Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm ve Galatasaraylı Burak Yılmaz'dan gözünü şimdi de teknik direktör Ersun Yanal'a dikti. 26 Şubat'ta sona erecek transfer dönemi öncesinde üst üste flaş transferler yaparak kadrolarını güçlendiren Çin ekipleri, teknik adam konusunda da dünyaca ünlü çalıştırıcıları görevlendirerek ligin kalitesini artırmak için kolları sıvadı.



YANAL'A YILLIK 2,5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

A Milli Takım, Fenerbahçe ve Trabzonspor macerasından sonra yayıncı kuruluş Lig TV'de yorumcu olarak görev yapan Yanal'a Çin'den ciddi bir teklifin geldiği ve deneyimli hocanın bunu değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Yanal'a yılda 2.5 milyon euro gibi bir rakam önerildiği, kendisinin de yayıncı kuruluşla görüştükten sonra son kararını vereceği bildirildi.

ÇİN'DE YILDIZLAR GEÇİDİ

Çin'de Burak Yılmaz'ın yeni takımı Beijing Guoan'ı Alberto Zaccheroni, Guanzhou Evergrande Taobao'yu Luiz Felipe Scolari, Shangai Sipg'i Sven-Goran Eriksson ve Jiangsu Suning'i Dan Petrescu gibi futbol dünyasının ünlü isimleri çalıştırıyor. Eğer Yanal'ın bu transferi gerçekleşirse Ersun Hoca bu isimlerle mücadele edecek.