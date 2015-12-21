Bu karar Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı!

Beşiktaş'ın deplasmanda Osmanlıspor ile oynadığı mücadelenin ilk yarısının sonunda çok tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

45. dakikada İsmail'in ortasında Ahmet Şahin topu sektirdi ve meşin yuvarlak pozisyonun içerisinde bulunan Bilal Aziz'e çarptı. Beşiktaşlı oyuncular elle müdahale olduğu isyanıyla birlikte penaltı itirazı yaptı.

Maçın hakemi Alper Ulusoy itirazları ciddiye almazken, oyunu devam ettirdi. İtirazlarının ardından Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sarı kart gördü. İlk yarının son düdüğü ile birlikte de, Beşiktaşlı oyuncular Ulusoy'un etrafını sararak itirazlarda bulundu.





ÇAKAR VE DİLMEN: "PENALTI"

Öte yandan eski hakem Ahmet Çakar, Twitter hesabından, "Gün geçmiyor ki bir hakem faciası yaşamayalım. BJK nin net penaltısı verilmedi" yorumunu yaptı.