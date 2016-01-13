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Bu açıklama kafaları karıştırdı Beşiktaş'a Mario Gomez şoku!

Beşiktaş kulübü Mario Gomez konusunda seneye devam ederse bonservis bedeli ödemeyecekleriydi fakat Fiorentina'dan bir yöneticinin açıklamaları kafaları karıştırdı

Bu açıklama kafaları karıştırdı Beşiktaş'a Mario Gomez şoku!

 İtalyan yönetici, “Hepimiz Mario’nun Beşiktaş’taki performansı nedeniyle çok mutluyuz. O büyük bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Gelecek sezon Beşiktaş’ta kalmaya devam ederse bize 9 milyon euro ödemek zorundalar. Başka bir takıma giderse de kazancımız oldukça yüksek olacak. Böyle bir anlaşma yaptık” dedi.

Beşiktaş bonservis ödenmeyecek demişti

Beşiktaş, Andrea Rogg’un iddiasına karşın Fiorentina ile 2017’ye kadar sözleşmesi bulunan Mario Gomez’i kiralarken sözleşmeye özel madde koydurmuştu. Buna göre Gomez, siyah-beyazlı takımda kalmak isterse İtalyan ekibine hiçbir bonservis bedeli ödenmeyecek. Sadece Fiorentina’ya dönme hakkı bulunan Alman yıldız başka bir kulübe gönderilirse Beşiktaş bu satıştan da pay alacak.

Kaynak : Milliyet

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BeşiktaşMario Gomez
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