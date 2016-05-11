NAKLİYE ŞİRKETİYLE ANLAŞTI
Gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalması gündemde olan Bruno Alves sürpriz bir kararla takımdan ayrılıyor. 34 yaşındaki tecrübeli stoper eşyalarını toplamaya başladı bile... Bir taşıma şirketi ile arabasını ve eşyalarını Portekiz'e göndermek için anlaşan Portekizli oyuncu Türkiye Kupası finalinin ardından Fenerbahçe ile yollarını resmen ayıracak.
Fenerbahçe formasıyla 101 maça çıkan Alves 4 gol 3 asistle oynadı. Portekizli, 27 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart gördü.
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Bruno Alves Fenerbahçe’ye Veda Ediyor!
Bu sezon sonunda Fenerbahçe ile imzaladığı sözleşmesi sona erecek olan Bruno Alves Türkiye’deki eşyaları için bir nakliyat firması ile antlaştı.
11 Mayıs 2016 Çarşamba 20:00
Hürriyet'in haberine göre; kontratı Haziran ayında sona erecek olan birçok futbolcunun geleceği henüz netlik kazanmasa da Sarı Lacivertliler ilk olarak Bruno Alves ile yollarını ayrılacak.
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Anahtar Kelimeler:Yeni SezonSözleşmeFenerbahçeBruno Alves
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