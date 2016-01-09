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Bruno Alves Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

Uzun süredir sakatlıklar nedeni ile formasından uzak kalan Bruno Alves ile Sporting Lisbon'un ilgilendiği bildirildi

Bruno Alves Fenerbahçe'den ayrılıyor mu?

 Sporting Lisbon teknik direktörü Jorge Jesus'un ara transfer döneminde Bruno Alves'i kadrosuna katarak takımını güçlendirmek istiyor.

Başkent ekibi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bruno Alves için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Oyuncuyu bonservissiz takıma katmak isteyen Portekiz kulübünün teklifini Sarı Lacivertliler yönetimin reddettiği belirtildi.

En büyük engel yıllık ücreti

Sporting kulübünün, tecrübeli savunma oyuncusunu sezon sonunda bedava almak istediği ancak transferin gerçekleşmesi için Alves'in yıllık ücretinde indirimde gitmesi gerektiği ifade edildi.

2013 Temmuz ayında Fenerbahçe'ye Zenit'ten transfer olan Alves, Sarı Lacivertli forma ile çıktığı 81 karşılaşmada 3 gol 3 asist istatistiği ile oynadı. Savunmada rakiplerine zor geçit veren Portekizli, oynadığı maçlarda toplam 22 sarı 3 kırmızı kart gördü.

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Bruno Alves
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