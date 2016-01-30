Bruno Alves'e Hannover 96 Kancası!

Almanya 1. futbol ligi Bundesliga ekiplerinden Hannover 96’nın Fenerbahçe’nin portekizli yıldız futbolcusu Bruno Alves’e transfer teklifi yaptığı öğrenildi.

Bild gazetesinin yaptığı habere göre, Hannover 96 kulübü 34 yaşındaki tecrübeli stoper Bruno Alves’i sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ise 2013 yılında Rusya ligi ekiplerinden FC Zenit Saint Petersburg kulübünden 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği ve yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alan futbolcunun sezon sonunda sona erecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor. Bu nedenle sarı lacivertli kulübün transferin devre arasında gerçekleşmesini istediği konuşuluyor.

Hannover 96, bu sezon 18 maçta aldığı 14 mağlubiyet ve topladığı 14 puanla 18 takımlı Bundesliga’nın son sırasında bulunuyor. Alman kulübünün defans bölgesine takviye olarak düşündüğü Bruno Alves’in ise Hannover’den 2 milyon euro garanti ücret ve 2 yıllık sözleşme isteğinde bulunduğu belirtildi.

Haberde ayrıca bu zamana kadar 83 kez Portekiz milli takımı forması giyen başarılı futbolcunun istediği sözleşme şartlarının Alman kulübü yetkililerince “ütopik” bulunduğu da belirtildi.

2013 yılı Haziran ayında transfer edilen Bruno Alves, bu zamana kadar Fenerbahçe formasıyla 84 maça çıktı ve 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak : Sporcope