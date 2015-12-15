Bruno Alves'den Derbi Sonrasında Galatasaray'a Şok Gönderme

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında evinde Galatasaray'a karşı çıktığı derbi mücadelesinden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe'nin bir puan üzerinde liderlik koltuğuna oturan Siyah-Beyazlı takım, ezeli rakibi Galatasaray'la ise puan farkını 9'a çıkardı.

Beşiktaş'ın bu galibiyetinin ardından Fenerbahçeli futbolcu Bruno Alves de topa girdi. Portekizli oyuncu, kişisel twitter hesabından Galatasaray'ı ti'ye alarak gülücük smiley'i içeren bir tweet attı.