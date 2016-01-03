Bruma Real Sociedad'da gollerine devam ediyor

La Liga'da zor günler geçiren Rayo Vallecano ile Real Sociedad, Nuevo Estadio de Vallecas'ta karşı karşıya geldi.

Maça hızlı başlayan taraf ev sahibi Vallecano oldu. Trashorras'ın asistinde Diego Llorente, 15. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Kalesinde gördüğü golün ardından ataklarını sıklaştıran Sociedad, Aritz Elustondo'nun 27. dakikadaki golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

İlk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısına da hızlı başlayan taraf ev sahibi ekip oldu. Jozabed'in 51. dakikadaki golüyle bir kez daha skor üstünlüğünü eline alan Vallecano, 2-1 öne geçti.

Sociedad'ın beraberlik golünü aradığı dakikalarda, maça 11'de başlayan Bruma, 63. dakikada harika bir gole imza attı. Geçtiğimiz hafta Real Madrid karşısında klas bir gol kaydeden Portekizli oyuncu, bu haftayı da boş geçmedi. Bonservisi Galatasaray'da olan Bruma, Ruben Pardo'nun kullandığı köşe vuruşunda arka tarafta sinsice topun kendisine gelmesini bekledi. Herkesi aşan top Bruma'ya doğru gitti ve Portekizli, sağ ayağının içiyle çok klas bir vuruş yaparak skora dengeyi getirdi.

Bruma'nın eşitlik skorunun ardından maçta başka gol sesi çıkmazken Sociedad, Vallecano deplasmanından genç Portekizli'nin golüyle 1 puanı kurtardı.

Bu sonucun ardından Real Sociedad 17 puana yükselirken, Vallecano puanını 15 yaptı.