Bruma'nın talipleri her geçen gün artıyor

Real Sociedad'daki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Bruma'ya son olarak Borussia Dortmund'un talip olduğu iddia edildi. Portekiz basınında yer alan habere göre, Bundesliga ekibinin geçtiğimiz Çarşamba günü Galatasaray ile iletişime geçerek oyuncunun bonservis bedeli konusunda bilgi aldığı belirtildi.
Real Sociedad'daki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Bruma'ya son olarak Borussia Dortmund'un talip olduğu iddia edildi. Portekiz basınında yer alan habere göre, Bundesliga ekibinin geçtiğimiz Çarşamba günü Galatasaray ile iletişime geçerek oyuncunun bonservis bedeli konusunda bilgi aldığı belirtildi.