Bruma'nın talipleri her geçen gün artıyor

Real Sociedad'daki performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çeken Bruma'ya son olarak Borussia Dortmund'un talip olduğu iddia edildi. Portekiz basınında yer alan habere göre, Bundesliga ekibinin geçtiğimiz Çarşamba günü Galatasaray ile iletişime geçerek oyuncunun bonservis bedeli konusunda bilgi aldığı belirtildi.



SOCIEDAD ALMAZSA DORTMUND DEVREDE

Real Sociedad'ın 7,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Borussia Dortmund'un oyuncunun transferi konusunda en ciddi takım olduğu kaydedildi. Portekizli oyuncunun ismi geçtiğimiz günlerde Arsenal ile de anılmıştı.

19 MAÇTA 3 GOL

Sezon başında Galatasaray'dan Real Sociedad'a kiralanan Bruma, İspanyol ekibiyle çıktığı 19 maçta 3 kez ağları sarsmayı başarmıştı.