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Bruma İspanyolları kendine hayran bıraktı

Galatasaray'dan Real Sociedad'a kiralık olarak giden Bruma dün Real Madrid'e attığı şahane gol sonrasında büyük beğeni topladı

Bruma İspanyolları kendine hayran bıraktı

 Galatasaray'dan kiralık olarak San Sebastian ekibinde forma giyen 21 yaşındaki futbolcunun artan performansının sırrının ise takımdaki teknik adam değişikliği olduğu belirtiliyor. David Moyes yönetiminde daha az süre bulan ve oynadığı maçlarda skora katkı yapamayan Bruma, Eusebio Sacristan'ın gelişiyle adeta coştu.

Las Palmas ile oynanan kupa maçında fileleri havalandırarak siftah yapan oyuncu, ardından ligdeki Eibar maçında asist yaptı. Son olarak dün Real Madrid filelerini de sallayan futbolcu, ligdeki ilk bu sezonki ikinci golünü kaydetti.

Barcelona modeli uydu

Yeni hocanın oyun tarzının Bruma'ya uygunluğu, oyuncunun daha çok forma giyme fırsatı elde etmesi adına önünü açtı. Barcelona'da uzun yıllar B takım hocalığı yapan ve genç oyuncular yetiştirmesiyle tanınan Sacristan, 21 yaşındaki Bruma'yı da daha sık kullanmaya ve kendisine önemli görevler vermeye başladı.

Zurutuza şans oldu

Bu sezon sıklıkla Bruma'nın yerine tercih edilen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Zurutuza'nın sakatlanması da Portekizli futbolcunun önünü açtı. Ekim ayının sonunda bu yana sahalardan uzak kalan Sociedadlı takım arkadaşının yokluğunu iyi değerlendiren Bruma, forma giydiği maçlarda iyi futbolunun yanında skor katkısı da yaparak kendisini gösterdi.

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